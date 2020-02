El virtuós pianista Lang Lang és l’estrella escollida per tancar La Temporada Andorra la Vella, amb un concert que tindrà lloc el diumenge 29 de març a les 18 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Avui s’ha donat a conèixer el nom del darrer artista que conforma el cartell de la potent temporada cultural que impulsen de manera conjunta el Comú d’Andorra la Vella i Morabanc.

Per al concert de Lang Lang s’ha fet una gran aposta amb una de les figures més rellevants en l’àmbit de la música clàssica. Lang Lang és considerat actualment el millor pianista del món i un virtuós del seu gènere, que malgrat la seva joventut ja ha actuat amb les orquestres més prestigioses d’Europa, dels Estats Units i de la Xina.

La seva trajectòria professional ha esdevingut un veritable fenomen de masses fins al punt que ja l’any 2009 la revista Time el va considerar una de les cent persones més influents del món.

En el seu concert a Andorra la Vella interpretarà dues de les peces cabdals en l’àmbit de la clàssica: l’obra de Robert Schumann Arabeske i les Variacions Goldberg, de Johann Sebastian Bach, una de les obres més titàniques de la història de la música.

Les entrades per al concert ja estan a la venda al web morabanc.ad/entrades, al Centre Cultural la Llacuna i a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella amb preus que van dels 25 als 35 euros.

El darrer recital de La Temporada Andorra la Vella compta enguany amb el patrocini del ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, Andorra Turisme, Andorra Telecom, i Hublot.

El cartell d’aquesta edició, que manté la línia de les anteriors amb espectacles de primer nivell, ha inclòs també les actuacions, entre els mesos de gener i març, del tenor Piotr Beczala, una de les millors veus del moment, i del Ballet Nice Mediterranée, una companyia de dansa de referència en el panorama actual.

La propera cita arribarà el 19 de març (20.00 h), amb un concert de la prestigiosa orquestra de l’Academy of St. Martin in the Fields.

El concert de Lang Lang s’ha donat a conèixer aquest dijous al migdia en una roda de premsa que ha tingut lloc al Park Hotel, que patrocina La Temporada. Hi han participat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol; la directora de Comunicació i Marca de MoraBanc, Mireia Maestre; i el director artístic de La Temporada, Josep Mª Escribano.