Andorra i Espanya enceten els treballs per a renovar el conveni en matèria educativa

La Comissió Mixta Hispanoandorrana en matèria educativa ha celebrat aquest dimarts, a Madrid, la reunió anual. La delegació andorrana desplaçada a la capital espanyola ha estat encapçalada pel secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i la delegació espanyola ha estat presidida pel secretari d’Estat d’Educació, Abelardo de la Rosa.
Per a fer efectiu l’acord de la Comissió Mixta celebrada a Andorra al gener i el compromís sorgit de la trobada mantinguda al juliol entre el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i la seva homòloga espanyola, Pilar Alegría, la Comissió Mixta ha acordat la creació d’un equip negociador per a actualitzar el conveni vigent entre els dos països que data del desembre de 2004.
Una altra qüestió que s’ha abordat ha estat el desenvolupament o actualització dels acords que faciliten l’accés dels estudiants dels dos Estats, tant a les universitats com als estudis postobligatoris i superiors no universitaris. També s’ha fet seguiment de l’estat del procés d’homologació de les titulacions de formació professional acordades entre els dos països l’any 2024, així com la proposta d’iniciar els treballs per a l’homologació de les titulacions oficials d’ensenyaments musicals.
Finalment, s’han tractat temes de continuïtat en el funcionament del sistema educatiu espanyol a Andorra com són les infraestructures escolars, els equipaments pedagògics i informàtics, i el seguiment del pla integral per al bon ús de la tecnologia en educació. En aquest sentit, els dos secretaris d’Estat han acordat iniciar trobades d’intercanvi de bones pràctiques sobre aquesta temàtica.
La reunió s’ha desenvolupat en un clima de cooperació i confiança mútua, amb una excel·lent sintonia entre les delegacions andorrana i espanyola. Ambdós parts han posat en valor l’esperit constructiu i el diàleg fluid que caracteritzen el treball de la Comissió Mixta, i han reiterat la voluntat de continuar enfortint la col·laboració bilateral en matèria educativa, amb l’objectiu compartit de garantir la qualitat i l’estabilitat del sistema educatiu en benefici de l’alumnat.