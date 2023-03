Organyà organitza la seva primera Trobada Gegantera i tindrà colla pròpia

Cartell anunciant la 1a Trobada Gegantera d’Organyà (RàdioSeu)

Organyà esdevé vila gegantera. La població de l’Alt Urgell prepara aquests dies l’organització de la que serà la primera Trobada Gegantera del municipi, amb la qual, a més a més, es vol presentar la colla que s’impulsa a nivell local per a introduir la població en aquesta tradició catalana, que a la Seu d’Urgell hi és present des de fa dècades i que en algunes poblacions té una història que es remunta al segle XVIII.

Per tal de preparar l’esdeveniment i també la colla, l’Ajuntament d’Organyà organitza una reunió, oberta a tothom, per a donar a conèixer la iniciativa i facilitar la inscripció de tothom qui s’hi vulgui implicar o hi vulgui col·laborar com a voluntari. La trobada es farà dimarts vinent dia 28, a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Xart. D’altra banda, aquesta setmana ja s’ha fet una primera reunió per a començar a definir la nova colla.

La primera Trobada Gegantera d’Organyà se celebrarà la setmana entrant. Concretament, dissabte 1 d’abril a partir de les 9 del matí. La festa començarà amb la plantada dels gegants a la plaça de les Homilies. Més tard, a les 11, a la plaça de l’Església, hi haurà l’acte de presentació del primer gegant de la vila, que serà apadrinat pels gegants de Cardona, que són l’Abdalà i l’Adalés. Tot seguit, hi haurà una cercavila pels carrers del centre històric, que s’acabarà amb l’entrada de les colles a la plaça i un ball de lluïment.

A més dels Geganters i Grallers de Cardona, la nova trobada comptarà amb la participació de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, els Geganters i Grallers d’Oliana, els Asparracats de Tragó, la colla Los Maitips de Peramola i els Geganters del Barri de la Coromina de Cardona.