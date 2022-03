L’Andorra Mountain Music acabarà abans del previst i tancarà l’edició amb Timmy Trumpet

Es posposa l’actuació de Dimitri Vegas & Like Mike, prevista pel 12 de març, per a la pròxima edició. Segons l’organització, la decisió s’ha pres conjuntament amb els Dj pel context actual de conflicte entre Rússia i Ucraïna.

Per tant, el festival s’acabarà aquest dissabte 5 de març amb Timmy Trumpet. L’organització proposa “que aquest darrer concert sigui una actuació a favor de la pau i de la resolució pacífica dels conflictes”.

Les entrades adquirides per l’actuació de Dimitri Vegas & Like Mike seran vàlides per veure Trumpet. En cas de voler la devolució, s’ha de contactar amb Ticketmaster o el canal de venda escollit.