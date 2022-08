L’Andorra from Above vol posar color al cel andorrà amb un bon nombre de paracaigudistes

Veure Andorra des de dalt, des del cel. Privilegi només per a uns pocs que gaudiran de les muntanyes i del paisatge del país des de les altures. La cita serà el cap de setmana del 8 i 9 d’octubre, organitzada pel club Skydive Andorra, presidit per Tarik el Almi.

L’any 2019 es va fer un primer tast amb la participació d’una dotzena de paracaigudistes, que van llançar-se des d’un helicòpter des de 4.000 metres per a aterrar als prats de la Borda Mateu de Santa Coloma. Va ser una primera prova que va tenir continuïtat el novembre passat amb l’estrena de l’Andorra from Above, sense gaire publicitat.

L’octubre vinent arribarà la segona edició, per a la qual ja s’han obert les inscripcions. Per a participar-hi, s’ha de ser expert paracaigudista, amb més de 300 salts al currículum.

L’organització oferirà l’oportunitat als més agosarats d’apuntar-se per a acompanyar en un tàndem els saltadors. Els salts es faran al matí o al capvespre, i sempre tenint en compte la meteorologia.

Precisament les males condicions van impedir el 2019 que es visqués a Andorra el primer vol amb vestit d’ales. No és previst que aquesta espectacular modalitat s’intenti l’octubre vinent.