El Vòlei Club Seu obre inscripcions per a la temporada 2022-2023

El Vòlei Club Seu (VCS) ha obert inscripcions per a la temporada 2022-2023. L’entitat urgellenca fa una crida a participar en el nou projecte esportiu, per al qual es requereix una edat mínima de 12 anys. El termini per a inscriure’s finalitza el 31 d’agost i el tràmit es pot fer a través d’un codi QR que es pot trobar a l’Instagram del club (@volei_seu).

El mes de març un grup de joves va posar en marxa, per primera vegada, un equip de voleibol a la Seu d’Urgell amb la idea que més endavant pugui participar en competicions. La seva iniciativa es va donar a conèixer el mes de juny amb l’organització de dues jornades de portes obertes al pati de l’Institut Joan Brudieu, amb la idea d’ajudar a descobrir aquest esport i incorporar possibles jugadors i jugadores.

El VCS fa els entrenaments a l’Institut Joan Brudieu i compta amb una vintena d’infants i joves, d’entre 14 i 17 anys i de diferents centres educatius de la ciutat.