L’Andorra Fitness Challenge creix en equips i espera atraure fins a 2.000 visitants

La segona edició de l’Andorra Fitness Challenge torna aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany amb l’objectiu d’atraure més visitants. El 2021, la prova va tenir una participació de 149 equips i un total de 596 participants. Si s’estima que aquests es van traslladar a Andorra amb una mitjana de dos acompanyants per persona, es pot concloure que la cita va portar uns 1.200 visitants.

Aquest any, s’ha ampliat el nombre màxim de participants a 200 equips. Amb tot això s’espera que l’Andorra Fitness Challenge atragui fins a 2.000 visitants. La prova se celebrarà els propers 9 i 10 de juliol al Prat del Roure i compta amb una subvenció de 8.000 euros del Comú d’Escaldes-Engordany.

La consellera de Promoció i dinamització turística i econòmica, Meritxell Massoni, ha destacat que el retorn al teixit econòmic de la parròquia ja va ser molt positiu l’any passat, quan es va ajudar els hotels amb paquets turístic en un moment de restriccions de mobilitat degut a la Covid. Ara, es preveu que l’impacte sigui més important.

De fet, els hotels de la parròquia estan al cent per cent d’ocupació gràcies, en gran part, a aquest esdeveniment esportiu. És per això que el conseller d’Esports i TIC, Josep Batalla, ha declarat que l’ajut que el Comú atorga a l’Andorra Fitness Challenge “retorna amb escreix” a la parròquia.

L’Andorra Fitness Challenge és una prova puntuable en el circuit de la Fitness Challenge League. En aquesta segona edició, els equips distribuïts en tres categories (Rookie, RX, Elit) hauran d’esprémer al màxim el seu físic per a poder fer front a les exigents proves preparades, on la força, l’agilitat i la coordinació, entre altres aspectes, seran claus per a poder-se proclamar campions.

El conseller d’Esports i TIC ha destacat que el crossfit és un esport al qual cal donar suport perquè és sa i s’hi respira un ambient de família. Per això ha manifestat la voluntat del Comú d’Escaldes-Engordany de seguir col·laborant amb la iniciativa.