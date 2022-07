Compromís X Peramola demana actuacions urgents per a la recuperació de la zona afectada per l’incendi

Compromís X Peramola ha presentat a l’Ajuntament peramolí una moció en què es demana actuacions d’urgència per a recuperar la zona del Roc de Rumbau, afectada per un incendi de vegetació els passats dies 19 i 20 juny. El grup municipal ho considera necessari per a reactivar la promoció econòmica tant a Peramola com a tota la part sud de l’Alt Urgell.

En primer lloc, la moció sol·licita a les administracions implicades “l’activació burocràtica i la concessió dels permisos necessaris per a la retirada de la massa forestal calcinada”. En segon lloc, proposen la “realització urgent d’obres de consolidació de talussos i protecció i reparació” dels camins de Rumbau i de Can Boix, a Castell-llebre.

En la mateixa línia, veuen necessari “un pla per a la reforestació sostenible de la zona afectada”, mitjançant la implicació del Departament d’Interior de la Generalitat, juntament amb un “suport econòmic, a través d’entitats esportives pertinents, per a la realització d’un pla de reequipament per a la pràctica de l’escalada esportiva” al voltant del mur del Contrafort de Rumbau. Finalment, el text insta a concedir ajuts econòmics “directes i per via d’urgència” en les accions proposades.

A l’exposició de fets, el regidor de Compromís X Peramola, Toni Mas, afirma que el recent incendi que ha afectat el municipi “ha causat danys severs a l’espai d’interès natural de la Serra d’Aubenç i el Roc de Cogul” i recorda que a la zona “hi ha les pintures rupestres del Roc de Rumbau, declarades Bé Cultural d’Interès Natural” com a zona arqueològica, a més de ser des de 1998 “l’únic patrimoni material de l’Alt Urgell reconegut per la UNESCO”.

Les pintures van ser documentades per primer cop l’any 1969 i al 1986 van ser estudiades pel Departament de Cultura de la Generalitat. El portaveu socialista veu necessària “una actuació de l’administració per a rehabilitar la zona com més aviat millor”.

Mas hi afegeix que també cal tenir en compte l’interès de la zona a nivell esportiu i, especialment, pel fet de ser un espai d’escalada “que atrau una multitud d’escaladors a nivell mundial” i que ha esdevingut “una parada gairebé obligada per a molts dels participants en aquesta disciplina olímpica”, fins al punt que alguns escaladors de gran nivell s’instal·len a viure a Peramola o en poblacions properes com Oliana, Coll de Nargó i Fígols. Per això, considera que el Roc de Rumbau “és un recurs important per a la promoció econòmica del territori mitjançant el turisme cultural i esportiu“, un objectiu en el qual també hi inclou la pràctica del parapent.