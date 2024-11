L’Andorra Epic anuncia l’Explore, una nova prova per etapes de dos dies en solitari

Epic Series, líder mundial en curses d’MTB per etapes, amplia la seva oferta amb el llançament d’Explore, una prova per etapes de dos dies en solitari. Aquesta nova modalitat se celebrarà conjuntament amb els esdeveniments europeus existents d’Epic Series, a partir de 2025, amb plans d’expansió per al 2026 i més enllà.

Explore oferirà una experiència més reduïda i accessible a 4Islands Epic, Andorra Epic Pyrenees i SPAR Swiss Epic. Els riders poden esperar el mateix village de cursa amb serveis complets, en definitiva, l’ambient de comunitat que es viu en la prova Epic, però en un format més curt de dos dies.





Epic Series

Epic Series s’ha consolidat com el líder mundial en curses d’MTB per etapes, oferint a milers de ciclistes d’arreu del món curses desafiants i emocionants als millors senders d’aquest esport. Per a ampliar l’oportunitat de viure la duresa i la glòria de les curses d’Epic Series, l’organització presenta ara l’Explore.

L’esdeveniment inaugural d’Explore tindrà lloc durant el 2025 4Islands Epic, del 15 al 19 d’abril del proper any. Les inscripcions seran individuals i l’accés estarà limitat a un nombre reduït de ciclistes per a assegurar la millor experiència. Aquests intrèpids exploradors participaran en dues de les etapes encara per definir a les illes Kvarner de Croàcia, al mar Adriàtic.

Després d’això, els participants d’Explore podran registrar-se per a repetir l’experiència i prendre part en les versions Explore o Epic d’Andorra Epic Pyrenees i de l’SPAR Swiss Epic, del 3 al 6 de juliol i del 13 al 17 d’agost, respectivament.





Detalls d’inscripció per a l’Explore:

Inscripcions generals limitades: S’obren dimecres vinent, dia 6 de novembre de 2024.

