Al novembre torna el Gastro Art a l’MCTA

Cartell anunciant el tast de vins i la visita a l’exposició SONS (MCTA)

Aquest mes de novembre torna el Gastro Art, al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), amb dues experiències úniques on es podrà gaudir d’un ambient irrepetible envoltat de sabor i creativitat. Comença el dijous, 7 de novembre, amb una degustació de vi de la mà de Classic Vins, on Jean-Louis Le Guil maridarà vins locals amb les obres de la mostra “SONS. Analogies musicals a la pintura”. A més, hi haurà un petit tast de productes locals amb l’oportunitat de gaudir d’una visita guiada a l’exposició. L’aforament és limitat a 20 persona i l’activitat té un cost de 30 euros.

La segona activitat serà el dijous 28 de novembre i la proposta és una selecció de còctels dissenyats per l’Atelier by Aitor Estela, amb visita guiada inclosa a l’exposició. En aquest cas, l’activitat té un aforament limitat de 15 persones i un preu de 30 euros.

Per a formalitzar les reserves s’ha de trucar al número de telèfon 800 800 o bé escriure al correu electrònic reserves@mcta.ad.