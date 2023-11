L’Andorra Convention Bureau presenta les novetats d’hivern a les agències de turisme de negocis

Membres de l’Andorra Convention Bureau adreçant-se als representants de les agències de viatges MICE (Andorra Turisme)

L’Andorra Convention Bureau continua impulsant accions estratègiques per a posicionar el país com a destinació per al turisme de negocis. Aprofitant l’inici de la campanya d’hivern, l’entitat i part dels seus membres s’han desplaçat aquest dimecres a Barcelona per a presentar les novetats d’hivern a les agències de viatges especialitzades en aquest segment.

En total, 10 dels 32 membres de l’Andorra Convention Bureau han participat en aquesta acció amb operadors turístics internacionals. El format ha permès celebrar una jornada de networking amb les 15 agències de viatges MICE que han participat, entre les quals destaquen B travel, Turinter, Pangea i Kuoni.





Andorra Convention Bureau

Creat sota el paraigua d’Andorra Turisme l’any 2010, l’Andorra Convention Bureau és un ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d’esdeveniments, reunions, congressos i viatges d’incentius. Actualment, compta amb participació de 32 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.