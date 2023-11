La recuperació de Lucas Pagès va pel bon camí i tornarà a competir al gener

L’esquiador andorrà de telemark, Lucas Pagès (FAE)

L’esquiador andorrà de telemark, Lucas Pagès, està tornant progressivament a l’activitat després de la greu lesió de genoll que va patir el passat hivern. L’esportista del Principat ja ha tornat als entrenaments en neu, i té previst el seu debut en competició al mes de gener.

Durant l’última setmana, Pagès ha estat a Hintertux entrenant, mentre que ara tornarà a la neu durant el cap de setmana a Saas Fee. La recuperació avança molt bé i, per tant, les condicions de Pagès per a entrenar són idònies per a la recuperació definitiva i per a poder tornar a la competició.

“Durant l’estiu he estat treballant per a la recuperació. En general vaig molt bé, no tinc cap problema al genoll i em sento molt bé”, ha manifestat Pagès, que dedicarà tot el mes de desembre “per a entrenar i preparar el genoll”. Ja al gener i febrer començarà a competir, de rodatge “per a tornar a tenir sensacions”, i ja “al mes de març donar-ho tot als Campionats del Món júnior”, que estan previstos del 6 al 10 de març a Stari Vrh (Eslovènia).





Debut a les FIS de Bardonecchia

Per a tornar a la competició, Pagès, haurà d’esperar al mes de gener. El 13 i 14 d’aquell mes l’estació de Bardonecchia (Itàlia) acollirà dues curses FIS amb la seva participació. Després, la primera Copa del Món està prevista, per a l’andorrà, a partir del 25 de gener a Melchesee (Suïssa), per a connectar després directament amb Saint Gervais (França), també en Copa del Món. En aquestes primeres curses, però, la intenció és continuar amb un rodatge en progressió per estar a “tope” al mes de març.