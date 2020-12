L’Alt Urgell registra una mitjana anual d’uns 30 incendis en habitatges

Els Bombers de la Generalitat intervenen cada any, de mitjana, en una trentena d’incendis en domicilis particulars i edificis en general a l’Alt Urgell, segons el recull de dades que han publicat aquest dissabte. El cos d’emergències ha fet una crida a extremar la precaució davant l’inici de l’hivern meteorològic i el notable descens de temperatures d’aquesta setmana, que fa que la majoria de llars reforcin el funcionament de sistemes de calefacció.

Segons aquest balanç, en tot l’any 2019 els Bombers van fer 34 serveis per incendis en edificis. Una xifra semblant a la dels anys anteriors: al 2016 van ser 35 sortides; al 2017, 29; i al 2018, 32. En total, 120 intervencions en quatre anys.

Pel que fa a d’altres comarques de l’Alt Pirineu i Aran, en la majoria de casos hi ha hagut un descens d’aquests incidents. Destaca la Cerdanya, on entre 2016 i 2019 hi va haver 146 incendis domèstics, tot i que n’hi va haver més els dos primers anys (45 cada any) que els dos darrers (30 al 2018 i 26 l’any passat). La mateixa tendència hi ha hagut a l’Aran, amb un total de 144 sortides (de les quals 41 van ser el primer any i 30 el darrer), i el Pallars Sobirà, amb 102 serveis (35 d’ells al 2016 i 17 l’any 2019).

En canvi, el Pallars Jussà, com l’Alt Urgell, presenta una evolució més uniforme, amb un total de 89 incidències i la mateixa xifra l’any 2016 que el 2019 (23). Finalment, a l’Alta Ribagorça només hi ha hagut 31 serveis, dels quals 14 van ser l’any 2017.

Menys incendis enguany

A nivell de tot Catalunya, els primers onze mesos d’aquest 2020 els Bombers han fet 3.710 sortides per incendis en edificis. En espera que s’acabi el desembre, es preveu que la xifra final serà inferior a la d’altres anys, tenint en compte que al 2019 n’hi va haver 4.840; al 2018, 4.616; al 2017, 4.783; i al 2016, 4.497. La comarca amb més incidents d’aquest tipus l’any passat va ser el Vallès Occidental (649), seguida del Baix Llobregat (488) i el Barcelonès (485).

Segons els Bombers, aquest any, marcat per la crisi sanitària i pel confinament estricte de la primavera, els serveis per incendis en edificis s’han reduït lleugerament respecte als anys anteriors. Tot i això, els Bombers demanen precaució en un moment en què a moltes comarques catalanes les famílies comencen a encendre les llars de foc, i recorden que les xifres d’incendis a la llar segueixen sent altes.

Entre d’altres mesures, el cos d’emergències aconsella instal·lar detectors de fum, tenint en compte que actualment n’hi ha a preus assequibles i que són fàcils d’instal·lar. I en cas d’incendi, recomanen tancar portes i finestres, no sortir a l’escala i confinar l’incendi en una habitació, cuina o menjador, per evitar evitarem que el foc i el fum es propaguin.

Aproximadament un 20% dels incendis que afecten edificis tenen l’origen en xemeneies o altres sistemes de calefacció. És per això que també es vol posar èmfasi en la importància de fer una bona instal·lació i les revisions per part de professionals, i netejar, mantenir i fer un bon ús de les llars de foc. A més a més, cal allunyar d’aquests sistemes materials inflamables (roba, plàstics, fustes, cartró), col·locar una pantalla mataguspires, assegurar-se que el foc estar apagat quan sortim de casa o bé tenir ventilació a l’estança.