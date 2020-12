Variabilitat meteorològica amb possibilitat de precipitacions febles

DIUMENGE 6

mín: -2ºC | màx: 6ºC

Neu: 1.200 m

Dia amb molta variabilitat meteorològica. Gairebé tot el dia predominaran núvols, que poden arribar a tapar els cims al nord en algun moment, però cap al migdia gaudirem d´àmplies clarianes. A la tarda els núvols seran més densos i esperem que caigui alguna nevada feble en qualsevol cota, puntualment intensa al vespre. A la nit, les precipitacions no haurien de tenir continuïtat.

Gruixos de neu nova de fins a 7 cm als cims de l’extrem nord, 3 cm a 2.000 metres, 1 cm per sobre de 1.200 metres i testimonial per sota d´aquesta cota.

Vent de nord-oest, fluix a fons de vall i moderat en altitud.

Les temperatures màximes seran de 6ºC a Andorra la Vella, 3ºC a 1.500 metres i -5ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0 ºC se situarà a 1.600 metres.