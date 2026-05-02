L’Alt Urgell reforça els punts liles incorporant la perspectiva antiracista en l’atenció a les violències

L’Alt Urgell impulsa aquest 2026 una evolució dels punts liles amb l’objectiu d’oferir una resposta més àmplia i adaptada a les diverses formes de violència que es poden produir en espais públics, especialment durant festes i activitats d’oci. Tradicionalment centrats en la prevenció i atenció de les violències masclistes, aquests espais incorporen enguany una nova perspectiva interseccional i antiracista.
Aquest canvi permetrà atendre també altres discriminacions i agressions vinculades a factors com l’origen, l’ètnia o altres eixos de desigualtat, reconeixent així la complexitat de les violències que poden afectar les persones.
Els punts liles continuaran oferint informació, sensibilització i suport a possibles víctimes, alhora que promouran actituds de respecte i convivència. Amb aquesta ampliació, es consoliden com a espais més inclusius, segurs i preparats per donar resposta a realitats diverses.
La gestió del servei anirà a càrrec de l’entitat GR Feminista, que aportarà la seva expertesa en l’acompanyament i la prevenció de les violències de gènere i les discriminacions.
El desplegament començarà el pròxim 2 de maig, a la Festa Major d’Aravell i es prolongarà durant tot l’any amb un total de 17 punts liles repartits per diferents municipis de la comarca. Aquesta ampliació territorial vol incrementar l’abast del servei i reforçar la tasca preventiva arreu de l’Alt Urgell.
Amb aquesta iniciativa, la comarca fa un pas més cap a la construcció d’espais festius i comunitaris lliures de violències i basats en el respecte i la inclusió.