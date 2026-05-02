La 2a Agenda Social AMIC torna a Sant Julià amb una setmana divulgativa i d’activitats solidàries

La 2a Agenda Social AMIC torna, per segon any consecutiu, a Sant Julià de Lòria de la mà de la biofarmacèutica CELLAB, amb un programa d’activitats solidàries i divulgatives que tindran lloc del 10 al 16 de maig. La iniciativa combina esport, conscienciació i divulgació científica amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre el càncer.
El programa arrencarà el 10 de maig amb una jornada esportiva solidària a la plaça de la Germandat. L’activitat començarà amb una classe de zumba amb Tamara Martos i Sandrix, seguida d’una sessió de barre amb EL RATO. El preu d’inscripció serà de 10 euros, i la totalitat dels beneficis es destinarà a ASSANDCA. Les inscripcions es podran formalitzar a través de la seva pàgina web.
El segon dia, a les 19 hores, la sala Sergi Mas acollirà la taula rodona ‘En el càncer, tu ets part de la solució’, amb la participació de professionals destacats de l’àmbit sanitari: el Dr. Manel Juan, el Dr. Climent Casal i el Dr. Antoni Martínez, de l’Hospital Clínic de Barcelona; la Dra. Cristina Royo, del SAAS, així com membres d’ASSANDCA. L’activitat és gratuïta, però amb aforament limitat.
Un cop finalitzada la taula rodona, es procedirà a l’entrega del xec solidari amb la recaptació de la jornada esportiva a ASSANDCA i a la il·luminació de la façana del Centre Cultural Lauredià, un gest simbòlic que donarà visibilitat a la iniciativa i al compromís col·lectiu en la lluita contra el càncer.
El 14 de maig tindrà lloc una de les activitats més participatives del programa: el llaç humà contra el càncer a la plaça de la Germandat. L’acció comptarà amb la implicació de la gent gran del poble, alumnat dels dos sistemes educatius de la parròquia, treballadors del Comú de Sant Julià de Lòria, estudiants i professorat de la Universitat d’Andorra, així com professionals sanitaris vinculats a les jornades.
Paral·lelament a les activitats obertes al públic, la Universitat d’Andorra organitzarà les segones Jornades sobre microbioma i immunoteràpia del càncer. A més, de l’11 al 16 de maig, la sala Sergi Mas acollirà l’exposició divulgativa ‘Nous enAMICS enfront del càncer’, una mostra gratuïta i oberta a tota la ciutadania, visitable de 9 a 15 hores.
Amb aquesta segona edició de l’agenda social, CELLAB i el Comú de Sant Julià de Lòria refermen el seu compromís amb la sensibilització, la recerca i el suport a les persones afectades pel càncer, tot fomentant la participació ciutadana i la importància de la prevenció i la divulgació científica.
L’organització convida tota la població a sumar-se a les diferents activitats programades i a formar part d’una iniciativa que posa la salut i el coneixement al centre de la comunitat.