La Seu posa en marxa el projecte europeu Aptitude Proxi per a prevenir la dependència en les persones grans

La Seu d’Urgell ha iniciat el desplegament del projecte europeu Aptitude Proxi, una iniciativa que té com a objectiu prevenir la dependència i millorar l’acompanyament integral de les persones grans mitjançant una atenció de proximitat, comunitària i centrada en la persona. La iniciativa, coordinada a Catalunya per la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), compta amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital i de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la capital de l’Alt Urgell.
Aptitude Proxi forma part del programa europeu Interreg POCTEFA i aplica l’estratègia ICOPE (Integrated Care for Older People) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), orientada a la detecció precoç de la fragilitat i a la promoció d’un envelliment saludable. Es tracta d’un estudi pilot que avalua i reforça estratègies innovadores, centrant-se en la identificació d’alteracions en el conjunt de capacitats físiques i mentals d’una persona, com la mobilitat, la cognició, la salut psicològica, la visió, l’audició i la nutrició. Aquesta tasca es fa de forma coordinada entre els àmbits sanitari, social i comunitari.
La prova es desenvoluparà fins al darrer trimestre de 2026, entre els mesos de novembre i desembre. Inicialment, es vol detectar seixanta persones grans en situació de fragilitat inicial, amb la col·laboració d’equips interdisciplinaris de la Fundació Sant Hospital Seu d’Urgell i l’Equip d’Atenció Primària integrats per professionals d’infermeria, psicologia, teràpia ocupacional, treball social, fisioteràpia, nutrició i administració. Durant el mes d’abril s’han iniciat les fases de cribratge, avaluació i intervenció del programa.