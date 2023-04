L’Alt Urgell ha registrat 36 compravendes d’habitatge nou i 181 de segona mà al llarg del 2022

Panoràmica de part del nucli urbà de la Seu d’Urgell (Foto: RàdioSeu / arxiu)

L’activitat constructora i de promoció immobiliària ha repuntat al llarg de l’any 2022 a l’Alt Pirineu i Aran, segons les dades recopilades pel Servei d’Estudis de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE). Tot i això, el balanç presenta contrastos entre comarques amb molta demanda i d’altres amb un activitat més moderada.

Pel que fa a les compravendes d’habitatges, a l’Alt Urgell se’n van registrar 36 d’habitatges nous i 181 de segona mà. D’aquest total, la capital comarcal, la Seu d’Urgell, va concentrar prop de la meitat de les operacions amb obra nova (14) i prop de dos terços de les fetes amb habitatges antics (114).

Mentrestant, a la Cerdanya hi va haver 137 compravendes de nova creació i 481 de segona mà. A Puigcerdà, aquestes respectives xifres van ser força semblants a les de la Seu: 26 i 116. I per tant, la capital cerdana ocupa un percentatge més baix respecte del total de la seva comarca. A l’altre extrem de la regió pirinenca, a Vielha, només es van fer 6 compravendes de nova planta, però n’hi va haver moltes més (195) de pisos usats. Al conjunt de la Val d’Aran, aquestes dues dades s’eleven fins a 22 i 415.





Menys obra nova a Puigcerdà i més a Bellver

Pel que fa estrictament a la construcció, al 2022 la Cerdanya va tornar a liderar clarament l’inici de nous habitatges, amb 181, tot i que es constata una reducció d’activitat atès que aquesta dada és gairebé 19 punts per sota de la del 2021 (-18,8%). Sí que va augmentar (+14,4%) la finalització d’habitatges iniciats en anys anteriors: se’n va acabar 111.

En aquest total, Puigcerdà hi representa una part petita si es compara amb el seu nombre d’habitants: a la capital cerdana s’hi van començar 24 edificis (-27% respecte al 2021) i se’n van acabar 25 (+45%). En canvi, a Bellver de Cerdanya l’activitat va ser molt superior, sobretot en la proporció amb la seva població, que és d’uns 2.000 habitants: s’hi va iniciar la construcció de fins a 44 habitatges, quasi el doble que els que es començaven a Puigcerdà.

En segon lloc, i ja a molta distància de la Cerdanya, hi apareix l’Aran, on es van començar 36 habitatges, si bé en aquest cas es va registrar un augment (+9,1% respecte del 2021). Paral·lelament, se’n va acabar 56 (+16,7% sobre l’any anterior). D’aquest total, 13 llars es van començar a construir a la capital aranesa, Vielha (+30%), on alhora s’hi van acabar 42 projectes (+27%).





Poques promocions noves a l’Alt Urgell

Pel que fa a l’Alt Urgell, al 2022, només s’hi va començar a construir 5 habitatges nous, un fort descens (-79%) respecte dels que s’havien inicial al 2021. En canvi, el nombre dels que es van acabar a tota la comarca, 32, va ser superior (+18,5%). L’activitat va ser mínima a la capital, la Seu, on només es va començar un habitatge nou i se’n va acabar un altre.

L’APCE també ha donat dades de la demarcació de Lleida -deixant de banda la ciutat de Lleida- i n’indica que a la capital del Segrià, s’hi van iniciar 378 habitatges i se’n van acabar 141. A la resta de la regió lleidatana, l’any passat s’hi van impulsar 32 promocions, que sumen 317 pisos, dels quals a data d’avui resten a la venda quasi la meitat: un 44,8%. També han destacat el fort inici de construccions a Guissona (80) i les xifres de finalitzacions de Balaguer (72) i a Torrefarrera (61).

A nivell més general, el gremi assegura que al conjunt de Catalunya el 2022 ha deixat una de les xifres de compravenda d’habitatges més grans dels darrers anys.