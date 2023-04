La secció d’alpí de la FAE tanca “una temporada exigent amb uns bons resultats”

Els participants en el balanç de la temporada d’esquí alpí 2023 (FAE)

Avui dijous, 13 d’abril s’ha celebrat la roda de premsa de balanç de temporada de la secció d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). A l’acte hi han assistit alguns dels esquiadors i tècnics que han estat protagonistes al llarg d’aquesta temporada que ve de finalitzar. Segons la FAE, “la temporada 2022-23 s’ha tancat amb uns bons resultats, especialment a un hivern molt exigent”.

Vidosa: “S’han millorat els rànquings de tots els joves”

Roger Vidosa, director esportiu d’alpí, ha valorat com ha evolucionat els últims anys la mentalitat amb què es fa front a cada temporada: “Sempre havíem somiat fer una Copa del Món, i ara no només la fem, sinó que la fem amb un corredor que està amb els millors del món”. El balanç d’alpí és positiu, segons ha assegurat Vidosa, perquè s’han millorat els rànquings “de tots els nostres joves”, mentre que els corredors i corredores de l’equip nacional han continuat evolucionant. Vidosa ha posat d’exemple esquiadors com Àxel Esteve o Cande Moreno: “L’Àxel segueix evolucionant en el seu rànquing mundial, puntuant en Copa d’Europa, mentre que la Cande ha puntuat en Copa del Món”. Per tot això, Vidosa ha volgut destacar que és imprescindible seguir apostant per l’esquí: “Cal continuar fent entrenaments de qualitat, fent pinya i buscant una millora en tots els sentits”.





Verdú: “Ha estat un camí molt bonic”

Joan Verdú, per la seva part, ha catalogat la seva temporada com a “molt, molt bona”. “Estic satisfet”, ha dit, perquè ha estat “exigent pel fet de ser la primera vegada que feia la Copa del Món completament”. Es tractava “d’un objectiu meu i també del país. Era molt exigent, però, també, molt especial lluitar per aquest objectiu a casa. Ha estat un camí molt bonic”, ha dit en referència a la lluita per estar, com va ser, a les Finals de la Copa del Món de Soldeu.

Inici complicat

Amb tot, Verdú ha reconegut que la temporada de gegant “no va començar com esperàvem amb dos zeros, dues sortides de pista”. “No era l’ideal, però a partir de la tercera carrera vam fer un canvi i a Alta Badia unes segones mànegues espectaculars, guanyant el primer dia i tercer el segon dia, demostrant el nivell que hem estat construint aquests anys. A partir d’aquí, hem continuat puntuant a les curses per a poder estar a casa, i a més vam fer una bona carrera a casa, en un dia molt emotiu, amb tot el país animant”, ha manifestat.

Treball per a millorar

“Tenim coses a millorar, aquestes sortides de pista ho hem de corregir amb el treball que farem aquest estiu”, ha assegurat Verdú, que va acabar 19è del rànquing, “venint d’on venia”. “L’any passar va ser molt bo, però aquest any hem fet un cop a la taula”, ha dit, tot i reconèixer que en alguns moments de la competició “he de ser més intel·ligent, i després en pista més neta, obrir gas, crec que he après molt i estic evolucionant molt com a esportista i, això, em donarà bones eines per a seguir gestionant situacions de màxima tensió”. “Estem construint”, ha continuat, “si vull seguir pujar en el rànquing, no puc permetre aquestes sortides de pista. Treballarem molt això”.

Supergegant, poc a poc

Preguntat per la seva evolució al supergegant, Verdú ha expressat que tot i no competir tant, “hem tingut molt bons resultats”. De tota manera, ha recordat que ha entrenat molt i que en qualsevol cas un objectiu és “baixar punts FIS i atacant Copa d’Europa de manera correcta”. Aixó sí, aquesta temporada el que es volia era “consolidar la temporada de gegant. Amb el supergegant segons les condicions, continuarem fent curses per a baixar punts i, per què no, fer la meva primera Copa del Món en supergegant, però en condicions”.





Àxel Esteve: “El millor rànquing que he tingut mai”

Àxel Esteve ha valorat també la seva temporada en eslàlom. “Penso que ha estat una temporada amb entrebancs, amb molèsties al maluc que em van impedir tenir continuïtat. Després ho vam posar tot a lloc, trobant solucions, i quan semblava que estava bé a les últimes Copes d’Europa ja no vaig poder estar bé per problemes de salut”. Amb tot, l’andorrà ha obtingut la mínima FIS, amb 23.79 en eslàlom i 117 en el rànquing mundial, “que és el millor rànquing que he tingut mai”.

Esteve, a més, sap que en Copa d’Europa té marge de millora, on aquesta temporada ha aconseguit puntuar. L’andorrà també ha destacat el fet de poder classificar-se per a disputar els Mundials de Courchevel. L’andorrà espera, de cara al futur, que les infiltracions que es va fer al maluc i la preparació de la pretemporada li permetin tenir una pròxima campanya en què segueixi tot “en la mateixa línia en Copes d’Europa i si puc entrar en Copa del Món, millor”.





Cande Moreno: “Era necessari per a mi fer el circuit de Copa del Món”

Així mateix, Cande Moreno ha estat present a l’acte d’avui via vídeo, on ha expressat que la temporada de velocitat ha estat “molt positiva, començant per la meva esquena, perquè ha estat la primera temporada sense molèstia ni interrupció per causa d’això”. Moreno ha explicat la seva satisfacció en sentir-se en bones condicions gràcies a què ha estat acompanyada d’un fisioterapeuta. En Copa del Món ha fet tot el circuit “i penso que era necessari per a mi introduir-m’hi, no només pel meu esquí, que em va millor en aquestes pistes més llargues, sinó que penso a més que m’he adaptat molt bé”.

L’esquiadora ha reconegut que en les disciplines de velocitat “es necessita molta experiència, les noies que hi són fa cinc o sis anys que estan” i que, per això, parlem d’un recorregut a llarg termini. “Penso que puntuar, per a mi, ha estat molt positiu”, ha dit, per a recordar, a més, que a les Finals de Copa d’Europa va acabar amb un top10 i un top15, la qual cosa “consolida el meu nivell”. L’andorrana, que va patir, a més, un problema als ulls “que no em va permetre estar al cent per cent”, considera que ha fet “un bon pas, i arribarem bé la pròxima temporada per a assolir millors resultats”.