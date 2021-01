L’Alt Urgell es visibilitza als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Des de fa pocs dies, la imatge de l’Alt Urgell circula per les línies Barcelona Vallès i Llobregat Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El cotxe central d’un tren de cadascuna d’aquestes línies ha estat vinilat per la pròpia companyia amb imatges de la comarca. L’acció és fruit d’un acord de col·laboració entre FGC i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per tal de “potenciar les nostres capacitats com a motors econòmics per al desenvolupament del territori”, en paraules de Ricard Font, president de la companyia ferroviària pública.

Les imatges que apareixen als trens es corresponen a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell, el poble d’Arsèguel amb la serra del Cadí, l’esquí de fons, l’escalada i els productes agroalimentaris de la comarca. Aquesta selecció és representativa dels principals atractius de l’Alt Urgell: l’art romànic, el patrimoni natural i etnogràfic, els esports en l’entorn i la gastronomia, els quals són els que centren les iniciatives de promoció turística que empeny actualment el Consell Comarcal.

“Estem molt agraïts a Ferrocarrils de la Generalitat pel seu suport a l’hora de donar a conèixer l’Alt Urgell en l’àmbit metropolità de Barcelona, amb el que això suposa d’impacte publicitari en l’àrea més poblada de Catalunya”, ha comentat la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós. “Amb aquesta campanya –ha afegit–, l’Alt Urgell vol transmetre el que és: un territori de cultura i natura obert al conjunt de país”.