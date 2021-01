Ordino Arcalís acull la XXIX edició del Trofeu Borrufa per a joves esquiadors del 25 al 28 de gener

Ordino Arcalís manté el seu compromís amb les joves promeses de l’esquí i acollirà una temporada més el Trofeu Borrufa, que enguany arriba a la 29a edició. La cèlebre competició internacional tornarà a reunir, del 25 al 28 de gener, aprenentatge i diversió en una experiència esportiva i personal única per als joves de la parròquia i dels equips participants.

Donada la situació sanitària d’aquesta temporada, la competició garantirà un entorn segur sota la supervisió de les autoritats sanitàries del Govern d’Andorra i de la pròpia estació. L’aposta ferma dels organitzadors, patrocinadors i col·laboradors fa que el Trofeu Borrufa s’hagi consolidat com una cita ineludible del sector. Tal com han indicat els participants en la presentació del trofeu, que ha tingut lloc aquest matí, és un èxit que la competició es pugui celebrar, tot i la situació actual. El Trofeu Borrufa, ha recordat el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas, “és una cita anual que durant quatre dies ens situa en el centre del calendari de competicions de la Federació Internacional d’Esquí”.

No obstant això, tant la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, com el Director de Màrqueting del Trofeu Borrufa, David Ledesma, han puntualitzat que l’organització s’ha donat dos dies de termini per avaluar l’estat de la situació sanitària a Andorra. De manera que, després de l’augment dels nivells de tensió sanitària en els últims tres dies, esperen poder confirmar dijous que “aquesta evolució, si no és descendent, almenys que no hagi augmentat i ens permeti seguir endavant” amb la competició, ha explicat Riva. El president de la Federació Andorrana d’Esquí, Josep Pintat, ha destacat que “en 29 anys hem viscut situacions de tota mena i sempre tant el Govern, el Comú d’Ordino com Crèdit Andorrà i la FAE les hem sabut superar treballant plegats pel Borrufa”.

Amb un número de participants limitat per qüestions de seguretat, aquesta temporada hi prenen part 15 països i 101 persones, entre esquiadors i altres membres de l’organització. Cal remarcar la participació d’Espanya, Holanda, Mònaco i Argentina, entre els països confirmats. Tots els participants són conscients de la possibilitat que el Trofeu es cancel·li davant una evolució negativa de la situació sanitària. Però, tal com ha explicat David Ledesma, “a dia d’avui, no hi ha moltes estacions d’Europa amb disposició d’organitzar curses d’aquest tipus i els països participants, que saben que fins a última hora hi ha la possibilitat que el Borrufa es cancel·li, estan encantats de quedar-se a entrenar uns dies” en el cas que no es pogués celebrar la competició.

Per la seva banda, el conseller del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, ha afegit un altre atractiu al Trofeu Borrufa en recordar que el passat mes d’octubre la vall d’Ordino va ser declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO.

Mesures de prevenció i seguretat del Trofeu Borrufa

Tots els esportistes i els seus entrenadors han de venir amb una prova PCR de màxim 72h per poder ser inscrits. A més, a la meitat de la seva estada, dimarts, se’ls practicarà de nou un test d’antígens. L’staff de l’esdeveniment també serà cribrat en iniciar la seva activitat.

Els equips estan allotjats en hotels en els que exclusivament hi ha esportistes del Borrufa, intentant replicar una bombolla que redueixi el contacte extern i el risc de contagi. Cadascuna de les delegacions comptarà amb un delegat de l’organització que vetllarà pel rigor en el control de les mesures de protecció i de distanciament social.

Les curses del Trofeu Borrufa es disputaran en dies diferents, segons les categories (U14 i U16) i les modalitats (Supergegant -SG-, Gegant Slalom-GS, Eslàlom -SL- i National Team Event -NTE-). La competició se celebrarà a les pistes de Les Canals, la Portella del Mig i a Canaro (NTE). Cal remarcar que la competició forma part del circuit internacional FIS.