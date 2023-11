L’Alt Pirineu i Aran també gaudirà del programa de salut mental “Acompanya’m a Lleida”

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, inaugurant el programa “Acompanya’m a Lleida” (Salut.cat)

Aquest divendres s’ha inaugurat la seu del nou Programa Acompanya’m a Lleida, que entrarà en funcionament la setmana vinent. El centre estarà destinat a infants i joves menors de 18 anys amb un diagnòstic de trastorn mental greu i que per la seva complexitat clínica, familiar o social elevada no poden ser tractats amb els recursos comunitaris, hospitalaris o serveis socials existents a la població. L’espai, situat al barri de la Bordeta de Lleida, compta amb una superfície de 1.700 metres quadrats i podrà acollir fins a 20 infants i joves de les regions sanitàries Lleida, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Camp de Tarragona.

Es tracta d’un equipament singular que dona resposta a una realitat complexa que no es pot obviar ja que retornarà l’esperança a un conjunt de joves que, d’una altra manera, avui dia no tindrien sortida. S’espera que el 80% dels joves que s’atenguin al centre tornin a fer una vida normal, amb un projecte personal. Des de la Generalitat de Catalunya s’assenyala que “el cost de 2 milions d’euros anuals que suposarà el servei per a Salut, serà barat”. I en aquest sentit, s’ha remarcat que “els diners del sistema públic són per a millorar la qualitat de vida de tothom, sense deixar ningú al marge.”

El de Lleida és el segon dispositiu d’aquestes característiques a Catalunya, després de l’ubicat a Barcelona, i neix de la necessitat d’avançar cap a un nou model d’atenció biopsicosocial i comunitari que integri l’atenció sanitària, social, familiar i educativa a la xarxa pública de salut mental. La Unitat ofereix una atenció integral i una intervenció terapèutica educativa intensiva i interdisciplinària, tant per a la persona atesa com per a la seva família o tutor legal, garantint al màxim la reinserció i la vinculació familiar, social i comunitària.

Es calcula una estada mitjana d’ingrés d’entre 12 i 18 mesos. Posteriorment, la unitat preveu un seguiment post-alta de sis mesos de durada per tal de consolidar les millores assolides, mantenir l’adherència al tractament i avaluar l’efectivitat de la intervenció duta a terme.

Per tal d’afavorir el benestar emocional dels pacients, el centre Acompanya’m integra l’entorn natural que l’envolta per mitjà del disseny d’espais. Per a reflectir la influència beneficiosa de la natura, s’ha optat per a utilitzar colors i formes orgàniques per a crear diferents ambients, inspirats en els matisos dels arbres i la naturalesa de l’entorn, com ara verds suaus, tons terrosos i blaus serens. Així, a cada unitat de convivència se li ha assignat el nom d’un arbre (olivera, alzina, pi blanc, xiprer, castanyer, roure i pomera) i un color. Aquesta paleta cromàtica ajuda a crear una atmosfera de calma, benestar i connexió amb l’entorn.

Al nou equipament hi treballaran uns 35 professionals de psiquiatria, psicologia, infermeria, tècnics de cures infermeres, treball social, educació social, teràpia ocupacional, administració i direcció. Serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que ja gestiona els recursos de salut mental infantojuvenil a les dues regions sanitàries. A més, la gran proximitat d’aquestes noves instal·lacions amb l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, unitat dels serveis de salut mental infantil referent a la demarcació, suposa una garantia en la prestació d’aquest tipus de servei.

L’any 2022, es van atendre a Lleida 3.802 persones d’entre 0 i 18 anys amb un diagnòstic de salut mental, la qual cosa representa el 5,2% del total de la població menor de 18 anys de la demarcació.