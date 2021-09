L’Alt Pirineu i Aran ha administrat la dosi addicional de la vacuna contra la COVID-19 a les residències

Els usuaris de les 14 residències de la Regió Sanitària d’Alt Pirineu i Aran ja han rebut la dosi addicional de la vacuna contra la COVID-19. En total s’han administrat 600 vaccins, en només una setmana, entre aquells residents que fa més de 6 mesos que havien rebut la segona dosi.

L’objectiu principal de l’administració d’aquesta dosi de reforç és protegir les persones més vulnerables i susceptibles de patir les malalties greus i complicacions que comporta la infecció per coronavirus. L’operatiu ha inclòs els tres centres de l’Alt Urgell: la residència del Sant Hospital de la Seu, la Llar de Sant Josep i la Caser d’Oliana.

Mentrestant, a la residència Verge de Ribera de La Pobla de Segur, una de les primeres a rebre novament el vaccí ha estat Leocàdia Peña, que el 27 de desembre de 2020 ja havia estat la primera persona de l’Alt Pirineu i Aran que va rebre la protecció, quan les dosis tot just començaven a arribar. Peña, nascuda al poble de Cerbi, a les Valls d’Àneu, s’ha mostrat novament “molt contenta” perquè espera que això “ajudi a acabar d’eliminar” la pandèmia.

El gerent territorial de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, insisteix novament que “la importància de la vacunació és cabdal” i assegura que “s’ha demostrat en aspectes com ara el fet que la cinquena onada, per als usuaris ja vacunats amb pauta completa, ha estat molt menys dramàtica que la primera”. De fet, aquesta setmana passada Salut va informar que, a les UCI existents a Lleida, 7 dels 9 ingressats que tenien en aquell moment eren persones que no s’havien volgut vacunar.