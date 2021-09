Mirant “El hormiguero” vaig veure una entrevista que realitzaven a l’actor Matthew Mcconaughey. Parlaven del seu llibre titulat “Green Light”, Llums verdes. Em va encantar com explicava que tots a la vida estem encantats de trobar els semàfors verds. Ho comparava amb la sensació d’avançar i de sentir-se bé.

Posteriorment va comentar, que a vegades la llum groga ens alerta de precaució o la vermella “stop”, necessàries en alguns moments de la vida. També que després d’aquest stop ve de nou la llum verda.

Em sembla molt bonica la seva explicació, em recorda a una meva que dic de tant en tant comparant la vida amb una muntanya russa. Encara que les paraules de Matthew Mcconaughey van ser molt més boniques i fins i tot una mica poètiques. Una entrevista que per cert, us animo a buscar per internet i veure-la. A mi personalment que potser estic en una llum vermella ara mateix; em va encantar que em recordessin que la llum verda és la pròxima a arribar.

Recorda que no hi ha mal que duri cent anys i que tot en la vida són etapes. La vida a vegades ens porta canvis imposats que no volem. No ofereixis resistència al canvi perquè al final t’amargarà. Adapta’t al més aviat possible, ja que aquesta és la llei de l’evolució i de la supervivència i després torna als teus plans en la mesura que sigui possible.

