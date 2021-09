La taxa turística permetrà recaptar 10 milions d’euros

Turisme preveu ingressar 10 milions d’euros amb la taxa turística, que ha d’entrar a tràmit parlamentari a l’octubre. En el Dia del turisme, el ministre Jordi Torres ha anunciat que aquest estiu han visitat Andorra prop de 900.000 persones.

Concretament el país ha rebut 887.000 visitants aquest estiu. En el Dia internacional del turisme el titular de la cartera, convidat a l’acte telemàtic de l’Skal Club, ha destacat que tot i una baixada del 12% segueix predominant el visitant de dia, que suposa més de mig milió (528.000), i un any més puja el que pernocta, fins a 358.000.

Per nacionalitats, han vingut 467.000 espanyols i 400.000 francesos.

D’igual manera Torres ha parlat de l’anunciada taxa turística i ha dit que la previsió és recaptar 10 milions d’euros “que revertiran íntegrament en el sector”. L’objectiu ha completat, “és entrar-la a tràmit parlamentari a l’octubre”.

La taxa serà diferent segons la qualificació de l’hotel i es destinarà a promoció del país, infraestructures, recursos i nous productes.

Torres ha afegit que es treballarà per aconseguir un turisme de qualitat i un servei a l’alçada amb esdeveniment de referència com el Mountain Music, el Cirque du Soleil i les grans cites esportives com el Campionat d’Europa d’esquí.