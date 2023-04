L’Alt Pirineu i Aran completa el pont de Setmana Santa amb l’ocupació turística al voltant del 90%

La Seu d’Urgell vista des del Pla de les Forques (RàdioSeu)

L’Alt Pirineu i Aran ha tancat la Setmana Santa complint la previsió d’ocupació turística del 90% durant els dies de més activitat: entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. A la primera part del període festiu, el percentatge d’ús dels allotjaments ha estat més modest. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida estima que al llarg de les vacances han visitat la demarcació uns 80.000 turistes; tal com és habitual, amb la majoria d’aquests concentrats a les comarques pirinenques.

Molts d’ells han aprofitat per a acomiadar-se de la temporada d’esquí i les estacions que romanien obertes han despatxat uns 60.000 forfets. De la seva part, les activitats d’aventura han treballat per damunt del 80% de la seva capacitat.

El cap de promoció del Patronat, Juli Alegre, ha fet un balanç “molt positiu” de les vacances i ha assegurat que el fet més valuós d’aquest balanç és que estan “fidelitzant” les persones que durant la pandèmia van “redescobrir o descobrir” la demarcació. Alegre ha avançat que els resultats s’assemblen als de la Setmana Santa de 2021 i que tan sols s’han quedat lleugerament per sota dels d’ara fa un any, quan pel pont de Pasqua es va arribar a un 95% d’ocupació i es va tancar una temporada d’esquí que havia estat de rècord, per l’alta demanda després de la fi de les restriccions.

El perfil principal de visitants al Pirineu segueix sent de Catalunya mateix i familiar, tot i que també hi tenen un pes important els qui hi vénen atrets per l’amplitud dels seus espais a l’aire lliure.





Ocupació per sectors

El Patronat estima que entre l’1 i el 10 d’abril s’ha registrat unes 270.000 pernoctacions a la demarcació. Per sectors, els bungalous dels càmpings són els que han omplert més, amb una mitjana del 95% i arribant al ple entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, tot i que els primers dies de vacances van estar al 60%. Encara als càmpings, les places d’acampada i de caravàning a l’Alt Pirineu han estat entre el 30% i el 50% durant els dies festius, mentre que en canvi al Prepirineu han fregat la plena ocupació.

Quant als hotels i les cases rurals, en tots dos casos han estat entre el 85% i el 90% els darrers cinc dies, tot i que fregant el ple als hotels d’estacions d’esquí entre divendres i dissabte. En canvi, els dies previs han estat al voltant del 40%. A tot plegat cal afegir-hi l’alta afluència d’aquests dies a les segones residències, que segons destaca el Patronat “contribueixen a generar molta activitat als restaurants i a les empreses d’activitats”.





Cloenda de la temporada d’esquí

Aquesta Setmana Santa, al Pirineu català han seguit obertes Baqueira-Beret, Boí Taüll, Port Ainé, Masella, La Molina i Vall de Núria. Ho han fet encara amb bones condicions, malgrat l’escassetat de neu, gràcies al descens de temperatures dels darrers dies a alta muntanya i a la feina feta pels responsables de pistes per a mantenir-les en funcionament. De la seva part, Espot ja va tancar ara fa una setmana i els complexos de Port del Comte i Vallter ho havien fet abans de Setmana Santa.

Pel que fa a l’esquí de fons, les set estacions de Tot Nòrdic ja havien tancat els circuits ara fa un mes, tot i que aquests dies una part d’elles han seguit oferint la resta dels seus serveis, com ara refugi, bar o restaurant. D’aquesta manera, han encetat la campanya d’estiu.

El sector preveu fer balanç els dies vinents, mitjançant els patronats de turisme de les diputacions de Lleida i Girona. L’any passat, el resultat conjunt del Pirineu català va donar una xifra rècord de fins a 2,2 milions de forfets venuts, a la qual no està clar que s’hi arribi enguany a causa dels alts i baixos que hi ha hagut amb la neu aquest hivern. Tot i això, de moment aquest cap de setmana mateix FGC -que gestiona sis de les setze estacions de muntanya del Pirineu català- ha anunciat que ha rebut uns 838.000 visitants, un 1% més que la temporada passada.





El turisme actiu als pantans, afectat per la sequera

Pel que fa a les empreses de turisme actiu i esports d’aventura, la Setmana Santa ha permès als visitants gaudir d’una extensa oferta que inclou ràfting, barranquisme, trekking, hípica i BTT. El bon temps ha afavorit una alta contractació de serveis, segons han explicat des de la patronat del sector al Pallars Sobirà.

Les empreses han pogut treballar amb normalitat malgrat la sequera, si bé han admès que no ho han pogut fer a l’entorn del congost de Mont-Rebei i altres zones regulades per pantans, a causa del baix nivell actual dels embassaments.