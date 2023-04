La Baixada dels Raiers de Coll de Nargó supera amb èxit el canvi de dates

Els raiers participants en la baixada de Coll de Nargó 2023 (RàdioSeu)

Es calcula que prop de 1.800 persones han assistit a la 34a Baixada de Raiers de Coll de Nargó, la qual, ha marcat l’inici d’una nova etapa per a aquesta activitat tradicional, tant a escala local com global. I és que, per primera vegada, la celebració nargonina s’ha fet en plena primavera, per Setmana Santa, i no a mitjan agost com era habitual. Aquesta nova data, alhora, ha fet que el del riu Segre sigui el primer descens raier dels Pirineus que es duu a terme des que el desembre passat la UNESCO va declarar aquesta activitat com a Patrimoni Cultual Immaterial de la Humanitat.

Un dels motius d’aquest canvi és l’objectiu de disposar de millor cabal, tenint en compte que a l’agost és quan el riu està més sec. Tot i que en aquesta primera experiència primaveral el volum d’aigua no ha estat l’esperat, a causa de l’excepcional sequera dels darrers mesos, des de l’Associació de Raiers de Nargó es mostren satisfets i “sorpresos” perquè ha estat “una de les baixades amb més participació i ha funcionat molt bé”.