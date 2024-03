L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, rep l’escriptor andorrà David Castillo

L’escriptor andorrà, David Castillo, amb l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo (Comunicació D. Castillo)

L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha rebut a l’escriptor andorrà David Castillo, un fet que confirma l’èxit de la seva novel·la “As de Corazones” i el llançament de la versió en francès. L’escriptor se sent molt agraït i avança que, en unes setmanes, veurà la llum el seu segon treball: “La vida en tiempos de guerra” (Grupo Planeta) que inclou una entrevista en exclusiva amb el president d’Ucraïna Volodimir Zelenski.

La trobada s’ha produït aquest dijous a l’Hotel de Ville, l’edifici central de l’Ajuntament de París, on l’alcaldessa té el seu despatx oficial. Durant aproximadament mitja hora, l’alcaldessa i l’escriptor han parlat de forma distesa sobre la novel·la i el gran abast que està tenint, així com els motius pels quals Castillo va dedicar la novel·la a la ciutat de Paris: «París és una ciutat molt important per a mi, és un abans i un després a la meva vida. Soc molt feliç aquí.»

Castillo ha aprofitat també per a explicar que ja ha lliurat el seu pròxim treball a la seva editorial, “La vida en tiempos de guerra” que explica el conflicte entre Ucraïna i Rússia donant veu a 26 persones que estan patint les seves conseqüències, entre les quals es troba un dels homes més buscats del món, el propi Volodimir Zelenski. «És un llibre que ha estat molt difícil escriure per la càrrega emocional que m’ha suposat, la gent s’emocionarà molt amb el que expliquen els testimonis.»

Alcaldessa i escriptor han parlat de manera amigable i distesa amb força complicitat durant més de trenta minuts sobre París i els canvis de la ciutat en aquests últims anys. Castillo ha escoltat amb atenció la història personal d’Anne Hidalgo que guarda algunes coincidències amb la seva pròpia. L’alcaldessa ha mostrat tot el seu suport a l’escriptor i s’ha compromès a ajudar-lo en la mesura del que li sigui possible amb la versió en francès “As de Coeurs” que sortirà al mercat previsiblement en un mes.

“As de Corazones” es troba a la venda a les més de 4.000 llibreries que tenen conveni de distribució amb el Grupo Planeta, també a Amazon, a la Casa del Llibre, FNAC i El Corte Inglés.

