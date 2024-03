1,2 M€ per a crear corredors transfronterers per a drons per a transportar material biosanitari (Espanya – França – Andorra)

Un dron transportant material biosanitari

Aeroports de Catalunya ja disposa del finançament per a desenvolupar el projecte Niu.link, que preveu la creació de corredors transfronterers per a drons per a transportar material biosanitari. L’objectiu és que se’n beneficiïn hospitals, centres de salut, laboratoris i ciutadans dels Pirineus de territoris afectats per processos de despoblació que requereixin solució avançada en transport biosanitari.

El projecte ha rebut 1,2 milions d’euros del Programa Interreg VI- Espanya-França i Andorra POCTEFA 2021-2027, que finança programes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per entitats dels dos costats dels Pirineus. D’altra banda, el consorci creat i liderat per Aeroports de Catalunya per a tirar endavant aquest projecte està format per diversos socis que, en conjunt, aporten uns altres 800.000 euros.

Niu.link també preveu executar un vertiport experimental a Lleida-Alguaire (estació per a drons) per a estudiar el transport entre corredors, amb l’objectiu de replicar-lo en diferents formats segons el territori a on es localitzi.

Aquesta iniciativa promocionarà els Pirineus com a focus d’innovació i coneixement europeu en el desenvolupament de les tecnologies de vehicles aeris no tripulats i contribuirà a la descarbonització dels serveis per la mobilitat existent que ara es fan per carretera.





Els socis que conformen el consorci són:

PildoLabs: proveïdor de serveis per a la navegació aèria. Aportarà les seves capacitats en el disseny dels corredors, a fi de permetre la integració i gestió segura de les operacions.

Pirineos Drone: empresa especialista en gestió amb drons per a inspeccions, especialitzada en entorns rurals i de muntanya.

Universitat Oberta de Catalunya: analitzarà la viabilitat d’implementar els corredors logístics que permetin abastir material sanitari en zones transfrontereres de muntanya.

Universitat de Lleida: analitzarà el territori i la cartografia dels corredors proposats.

Universitat de Barcelona: elaborarà un informe basat en la quantificació de l’impacte econòmic i beneficis socials dels serveis de transport biosanitari transfronterer amb drons.

Innov’ATM: aportarà les solucions innovadores per a la seguretat de l’espai aeri. Aquesta empresa és líder a França en la gestió de trànsit aeri per a drons.

Instadrone: empresa francesa de venda, distribució i integració de tecnologies dron. Té un servei que fa entrada de mostres biomèdiques entre l’hospital de Puigcerdà i Inovie Biomedilab, a Saillagouse.