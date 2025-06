L’alcalde de la Seu fa balanç dels 2 anys de mandat municipal

A la dreta, l’alcalde Joan Barrera, amb el seu equip de govern (Aj. la Seu)

L’alcalde de la seu, Joan Barrera, juntament amb les regidores i els regidors de l’equip de govern, ha fet balanç dels dos primers anys de mandat d’executiu municipal sota el lema ‘La Seu, una obra de totes i tots’, en un acte celebrat a la sala la Immaculada. Barrera ha explicat que la seva acció de govern prioritza la construcció d’equipaments necessaris per a la ciutat com són la nova residència per a la gent gran que “en un any, any i mig podrem veure començar les obres”; l’edifici que acollirà INEFC-Pirineus, “una obra molt gran, de prop de 12 milions d’euros i que l’Ajuntament n’és el responsable de la seva construcció i que esperem que a finals de l’any vinent estigui acabat”; i les obres de millora de l’actual centre sociosanitari “que esperem veure-les acabades abans que acabi aquest any”.

Respecte a un altre dels equipaments importants per a la Seu com és el nou hospital, l’alcalde Barrera ha explicat que, recentment, s’ha aprovat el Pla Funcional, document imprescindible per a poder encarregar el projecte constructiu. “Ara treballarem amb la consellera Olga Pané per tal que el Departament de Salut de la Generalitat encarregui el projecte”.





Aposta pel centre i la promoció econòmica

Joan Barrera ha remarcat que l’aposta pel centre de la ciutat ha estat “una de les nostres prioritats des de sempre. Tant és així, ha subratllat l’alcalde, que hem portat la Festa Major, les activitats de Nadal, la nova versió de Llegendària i, especialment, la Fira de Sant Ermengol al centre de la Seu”.

Aquesta aposta per fer del centre de la Seu més atractiu i acollidor es complementarà amb renovació de l’enllumenat i pintura dels porxos del carrer Major i del carrer dels Canonges, “obres que s’iniciaran en breu”.





Gran centre de ciutat

Amb la voluntat d’integrar el primer eixample de la Seu amb el centre històric, l’equip de govern vol crear un ‘gran centre de ciutat’. Per això, s’han redactat els projectes del carrer Regència d’Urgell i el carrer Sant Ermengol, ambdós entre els carrer Sant Ot i Llorenç Tomàs i Costa, per a potenciar un espai per a vianants i comerç.

Un altre projecte encarregat és el que permetrà crear un espai central de la Seu format pel carrer Sant Ot, l’avinguda Pau Claris, fins a la plaça de Les Monges i la plaça Catalunya connectat amb el centre històric. “Aquest espai central de la Seu ha de ser un ‘tot’ en el futur, amb el centre històric, amb un mateix criteri urbanístic i amb una voluntat pacificadora del trànsit que hauria de permetre una major qualitat urbana”.

Barrera també ha avançat que un altre projecte és la creació del passeig de la Mare Janer que vol ser una connexió del centre de la Seu amb la nova Seu que creix a l’Horta del Valira i amb els seus dos grans equipaments: la residència per a la gent gran i INEFC-Pirineus.

Paral·lelament, l’Ajuntament de la Seu es presentarà a la convocatòria del Pla de Barris que obrirà en breu la Generalitat “per tal de permetre amb garanties de finançament aquest impuls al centre de la ciutat i al centre històric”, ha remarcat l’alcalde.

Joan Barrera també ha explicat que aquest Pla de Barris permetrà la reforma de dos immobles emblemàtics del centre històric: Ca l’Armenter i el palauet dels antics jutjats, per tal que puguin acollir serveis administratius de la Generalitat.





Manteniment i embelliment de la ciutat

Respecte el manteniment i l’embelliment de la ciutat, Barrera ha remarcat que “hem fet millores, però no suficients. Cal dir que ens hem trobat uns serveis de manteniment i neteja molt desmotivats i amb directrius, de vegades, no gaire clares”.

Pel que fa a la brutícia produïda pels coloms, Barrera ha explicat que s’està treballant per a posar-los impediments en els teulats i alhora controlant la seva població.

Respecte a maquinària, equip humà i un nou cap, l’alcalde de la Seu ha manifestat que “esperem que abans d’acabar l’any es vegi, encara més, l’esforç del govern municipal per tenir una Seu més neta”.

Pel que fa al Servei de Parcs i Jardins “hem reforçat la seva direcció i personal, per tal de poder garantir un servei de gran qualitat com sempre ha estat”.

La via pública també és una altra prioritat per a l’actual equip de govern: “El manteniment de la via pública, una signatura pendent des de fa temps, hi hem dedicat esforços i diners en aquest primers dos anys per a renovar voreres, senyalització horitzontal, ja que feia anys que no es pintaven els passos de vianants. Esperem que en els propers mesos s’intensifiqui aquesta millora que hem començat”.

També referent a la via pública, Barrera ha manifestat que “ens proposem també canviar la senyalització vertical de tota la ciutat, la que indica on són els punts d’interès de la ciutat, ja que l’existent ha quedat obsoleta. Juntament amb la senyalització horitzontal, representarà una millora significativa de la imatge urbana i de qualitat de la Seu”.





Seguretat i civisme

Joan Barrera també ha fet balanç de les accions dutes a terme per a garantir la seguretat i el civisme a la ciutat. Al respecte, ha explicat que recentment s’han convocat 3 places vacants per al cos de la Policia Municipal i es treballa per a trobar un nou cap de comandament. També ha explicat que hi ha una coordinació contínua amb els Mossos d’Esquadra.

També que aquest mes de juny s’ha posat en marxa un procediment per tal d’acabar amb un focus d’inseguretat com és l’ocupació il·legal dels pisos de la ‘casa de colors’ situada al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle.

L’alcalde ha afegit que s’està preparant una nova ordenança de terrasses “per tal de posar-hi ordre i s’acordarà una regulació dels horaris d’obertura per tal de compaginar el dret al descans a poder gaudir de la fresca les nits d’estiu”.

Barrera ha anunciat que s’està a punt d’aprovar una regulació estricta de l’ús del patinet.





Castellciutat

L’alcalde Barrera, regidor també de Castellciutat, ha explicat que vol que s’impulsi la seva singularitat al municipi amb polítiques i inversions que donin aquesta empenta que necessiten els seus espais.

Per tal d’aconseguir-ho, l’alcalde Barrera ha explicat que s’està treballant juntament amb els copropietaris de la Ciutadella per a executar l’enderroc dels edificis dels militars, en estat de runa, durant els propers mesos, així com la construcció de la camí d’accés al cap de Ciutat.

Per altra banda, s’ha reiterat en la inversió anual per a arranjar els carrers de Castellciutat sense inversió durant molts anys, començant pel carrer Doctor Robert, ja adjudicat i el carrer de la Bola, en fase de redacció del projecte executiu. També està en construcció la reforma integral del parc del Rastrillo, que serà una realitat durant les properes setmanes.





L’atenció a les persones

En aquest punt, l’alcalde Barrera ha remarcat que en aquest mandat es posaran 160 habitatges de promoció pública de lloguer assequible, dels quals 50 es destinaran als de 18 a 35 anys; s’impulsarà una Escola Industrial del Pirineu; i es millorarà l’atenció a la gent gran que viu sola.

Durant aquest mes de juny s’iniciarà un programa de dos anys per a implantar protocols de protecció a la infància i adolescència “que ens farà pioners al Pirineu, per a fer de la Seu una ciutat amiga de la infància reconeguda per UNICEF”, ha reblat l’alcalde.

Un tema important i prioritari que està treballant l’equip de govern, segons l’alcalde, és el de l’habitatge. Per a treballar aquest àmbit i oferir a la ciutadania solucions habitacionals, construiran 12 pisos a l’edifici del llegat del Pensament per a emancipació juvenil, posaran a disposició de pisos per a emergències socials per a famílies vulnerables i es construirà, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, més de 150 pisos de lloguer de protecció oficial a l’Horta del Valira.





Catedral de la Seu, patrimoni de la Humanitat

Respecte a aquest punt, l’alcalde de la Seu i regidor de Cultura ha remarcat que “esperem que l’any vinent puguem presentar en ferm la candidatura de la nostra Catedral a Patrimoni Mundial de la Unesco, juntament amb el romànic andorrà, que podrà donar un nou impuls a la promoció turística de la Seu”.





L’orgull de ser de la Seu

Joan Barrera ha finalitzat el seu balanç dels primers dos anys de mandat municipal apel·lant a ‘l’orgull de ser de la Seu’. “Com alcalde, en nom dels regidors i regidores, i de tot el grup de Compromís, volem que ser de la Seu, sentir-se de la Seu, sigui un motiu d’orgull de pertinença per a tots els urgellencs. Motiu de pertinença a una ciutat, petita però amb ambició, del Pirineu, allunyada dels centres urbans, però amb tots els serveis necessaris per a garantir una excel·lent qualitat de vida”.