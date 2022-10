L’Albacete és el proper escull d’un invicte BC Andorra (dissabte a les 18h)

El BC Andorra no vol caure en el parany de la confiança després d’haver guanyat el darrer partit de lliga per 41 punts de diferència. Té un compromís exigent davant l’Albacete que, malgrat perdre el darrer encontre amb l’Alacant (força ajustat), va apallissar en el debut a la LEB Or, a l’Oviedo, 88 a 42.

El matx començarà, aquest dissabte, amb el salt inicial a partir de les 18 hores i el BC Andorra lluitarà per a mantenir el liderat del grup encara que, a aquestes alçades, és del tot anecdòtic. Els de Natxo Lezkano no només hauran de superar el potencial del rival, sinó que també s’hauran de refer de les 9 hores de viatge en autobús.

El BC Andorra és primer gràcies a la seva mitjana de punts (average), però està empatat amb el Lleida i el Palència, segon i tercer, respectivament.