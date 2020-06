L’Ajuntament de Peramola aprova una moció contra el tancament dels punts de guaita forestal

L’Ajuntament de Peramola ha aprovat al seu darrer plenari una moció contra el tancament dels punts de guaita forestal d’arreu de Catalunya. El consistori ha donat suport al text proposat pel Col·lectiu de Guaites Forestals de la Generalitat de Catalunya, que denuncia la previsió del Departament d’Agricultura del govern català de rellevar la tasca d’aquests professionals i, en el seu lloc, instal·lar-hi càmeres de videovigilància i apostar per la col·laboració de la població mitjançant el telèfon d’emergències 112.

La moció, que s’ha tramès a ajuntaments d’arreu del país, recorda que “des dels anys 80, en diversos punts de Catalunya les torres de guaita han donat cobertura en la prevenció d’incendis, en coordinació amb els Agents Rurals, el cos de Bombers de la Generalitat i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)“. Els afectats apunten que ara fa uns anys ja es va procedir al tancament d’alguns d’aquests punts, entre els quals destaquen el del Coscollet, a Peramola, i tres més que tenen visió sobre l’Alt Urgell: els de Boumort (Pallars Jussà), Serra Seca (Solsonès) i Pic Gualter (Noguera). Actualment n’hi ha 48 al conjunt de Catalunya, repartits estratègicament per detectar possibles incendis.

L’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, defensa que, tot i la importància dels avisos fets per particulars, “un guaita sempre es pot informar millor de l’estat dels camins i de com accedir millor a un foc, coses que una càmera no podrà facilitar“. Pel que fa a la renovació tecnològica, Orrit indica que si es vol fer bé cal dissenyar una “cartografia detallada” que faciliti l’accés a cada lloc, “perquè si no amb les càmeres no n’hi haurà prou”.

La batllessa lamenta que actualment “la gestió dels boscos és força deficient” i alerta que la continuïtat de la massa forestal i l’absència de mesures com els tallafocs fa “que, per exemple, un bosc que s’origini a la Baronia de Rialb pugui arribar a l’Alt Urgell, creuar tranquil·lament tot el municipi de Peramola i cremar moltíssimes hectàrees de bosc”.

La moció impulsada pels guaites subratlla que “la detecció professional d’incendis forestals és molt important en zones amb poca cobertura mòbil, on no es pot dependre dels avisos que puguin arribar al 112, fets per particulars”. Els guaites defensen que “són públics i notoris els informes i els resultats de la bona feina” d’aquest servei, que “ha evitat molts incendis” en detectar-los a la fase inicial. Per això, demanen “que no se substitueixin els mitjans humans per tecnologia i càmeres de vigilància, sinó que se’n faci compatible la coexistència”. En aquest sentit, aprofiten per denunciar que a data d’avui encara “no s’han fet les millores tecnològiques als punts de guaita”, motiu pel qual veuen “impossible proposar cap tancament o disminució dels punts de guaita sense que augmenti el risc que no es pugui detectar un incendi forestal en fase inicial”.

Risc de més incendis i de despoblament

A més a més, el manifest alerta de l’actual “escenari de crisi climàtica i despoblament del món rural, amb abandonament del territori i manca de gestió, que fa augmentar notablement el risc d’incendi forestal”. Els guaites veuen “incomprensible” eliminar aquesta tasca, en comptes de millorar-la, tenint en compte els “grans incendis” que ja ha patit el medi rural català els darrers anys, com ara els de l’Empordà, Horta de Sant Joan, la Catalunya Central, l’Anoia i, ara farà un any, la Ribera d’Ebre i les Garrigues. Per això, en un context de major “vulnerabilitat” mediambiental, reivindiquen que una de les millors maneres de gestionar els boscos, els conreus, el medi natural i el canvi climàtic és “amb gent arrelada a la terra”.

Per tot plegat, la moció insta la Generalitat de Catalunya a aturar l’eliminació de punts de guaita i a augmentar la despesa en prevenció, detecció i extinció d’incendis forestals, com també a definir “una estratègia de gestió forestal, agrària i de territori” a mitjà i llarg termini, que sigui “consensuada amb el territori”.