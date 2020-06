La Diputació aportarà més d’1 M€ per a tres  projectes FEDER

El ple de la Diputació de Lleida del proper dijous 18 de juny debatrà l’aprovació de diferents convenis de col·laboració amb els consells comarcals de l’Alt Urgell, el Solsonès i el Pallars Jussà, corresponents a projectes FEDER de Catalunya 2014-2020.

Concretament, la Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, aportarà més d’1 M€ (1.010.936,56€) per als tres projectes, que corresponen al 25% de les despeses elegibles de cadascun i que suposen unes aportacions de 354.368,90€ per a l’operació “Impulsa energia. Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat i edificis públics a l’Alt Urgell”; de 373.101,37€ per a l’operació “Foment del patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà”, i de 283.466,29€ per a l’operació “Illa cultural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura al Solsonès”.

Pel que fa al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que ha elaborat l’operació “Impulsa energia. Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat i edificis públics a l’Alt Urgell”, aquesta es promou amb el doble objectiu de disposar d’una il·luminació racional i respectuosa respecte de la contaminació lumínica i promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors d’edificis públics mitjançant l’estalvi d’energia, amb l’ús de les noves tecnologies disponibles, i en especial del creixement de la tecnologia LED aplicada a l’enllumenat.

Pel que fa a l’operació “Foment del patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà”, promoguda pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, es presenta amb l’objectiu d’avançar en la promoció i l’aprofitament sostenible de tot el patrimoni natural i dels espais protegits en particular, com a eix de desenvolupament turístic. Aquesta operació inclou accions contrastades per preservar aquests valors i alhora fomentar el turisme i l’ocupació, des de la concertació, la innovació i la cobertura territorial que ajuda a fixar gent a la zona.

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Solsonès ha elaborat l’operació “Illa cultural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura al Solsonès”, que proposa la rehabilitació de les cases de Cal Metge Solé i Cal Manel, situades al núm. 15 i 17 del carrer del Castell de Solsona, via principal i eix comercial de la ciutat històrica, perquè esdevinguin un equipament amb diversos usos, els més destacats dels quals són el d’alberg juvenil, casa del Carnaval i espai de descoberta amb miradors. També es pretén garantir la correcta conservació dels immobles, ja que cal remarcar que la casa de Cal Metge Solé (antiga farmàcia Pallarès) està catalogada com a bé cultural d’interès local per l’Ajuntament de Solsona. Aquests equipaments, juntament amb la biblioteca Carles Morató (edifici annex), ja construïda a l’edifici casa Morató (BCIL), conformaran l’illa cultural de Solsona.

Els tres projectes compten amb una despesa elegible final de més de 4 M€ (4.437.746,28€) i un cofinançament FEDER de més de 2 M€ (2.021.873,14€, detallant-se de la següent manera: