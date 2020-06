El PS vol saber què pensa el Govern de l’acord d’Andorran Banking que permetrà la moratòria creditícia

El Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, ha tramitat aquest dimarts una pregunta oral de caràcter urgent amb la voluntat de conèixer quina és l’opinió de Govern al respecte la moratòria creditícia acordada per part d’Andorran Banking per als afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia del Sars-CoV-2.

Els socialdemòcrates recorden que el passat 11 de juny del 2020 l’Associació de Bancs Andorrans, Andorran Banking, va aprovar en sessió ordinària de l’assemblea general un acord sobre l’ajornament d’operacions de clients afectats econòmicament pel Sars-CoV-2. Un acord referent a carències i mesures d’ajornament de prèstecs i crèdits. Concretament, el mateix acord, establia que tenia com a objectiu complementar i ampliar les mesures adoptades pel Govern d’Andorra fetes en resposta de la pandèmia del Sars-CoV-2. Com estableix l’acord d’Andorran Banking, les mesures amplien l’abast de les carències legals aprovades el passat 18 de gener al Consell General, en el debat de la llei 5/2020.

Segons recorda el conseller Roger Padreny, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha mostrat interès pel que fa a la qüestió de les carències tant als debats al Consell General com en les darreres compareixences de Ministres en seu parlamentària. “És per aquest motiu i degut a aquest nou acord que demanem al Govern d’Andorra quina opinió té al respecte l’acord pres per l’associació de bancs d’Andorra el passat 11 de juny”, ha explicat Padreny.