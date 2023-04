L’Ajuntament de la Seu tanca els comptes del 2022 amb un romanent de més de 4M€

El ple municipal de la Seu en la seva sessió d’abril (RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat diverses modificacions de crèdit per a incorporar-les al pressupost municipal del 2023. En part, les noves partides es cobriran gràcies al romanent de tresoreria amb què s’ha tancat els comptes del 2022, que en aquesta ocasió ha ascendit a més de 4 milions d’euros. Les incorporacions d’aquestes noves inversions han tirat endavant amb 10 vots favorables, de l’equip de govern (Junts i ERC) i del regidor no adscrit Àngel Rubio, i 7 vots en contra, dels grups de Compromís i la CUP.

El vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha destacat el fet que haver tancat l’any passat aquests 4.072.000 euros “és una molt bona notícia”, perquè per a entendre-ho fàcilment “són els estalvis que ha aconseguit l’Ajuntament gràcies a fer una bona gestió econòmica”. Fàbrega subratlla que “això és important dir-ho perquè en el mateix any passat s’ha amortitzat 1,3 milions d’euros de crèdits pendents de pagar“, cosa que no ha impedit assolir aquest estalvi en un any que, a més a més, ha estat marcat per un fort augment del cost de l’energia i dels preus en general. Paral·lelament, “tot plegat ha permès reduir encara més la ràtio d’endeutament del consistori, fins a situar-la en només un 44%”.

El també regidor d’Hisenda i portaveu de Junts remarca que ara, d’aquesta manera, l’ens municipal urgellenc “té prou múscul financer per a fer front a les inversions importants que ara vindran, com són l’edifici d’INEFC Pirineus, els pisos socials a l’edifici de Cal Pensament o l’edifici de pisos amb serveis per a la gent gran”. Jordi Fàbrega conclou que, a punt d’acabar la legislatura, deixen l’Ajuntament “en una bona situació econòmica per a poder fer front als projectes estratègics”, de cara a l’equip de govern que sorgeixi en el nou mandat.