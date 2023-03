L’Ajuntament de la Seu obre el termini d’inscripcions per a les parades de Sant Jordi

Una parada de llibres als porxos de la Seu d’Urgell per Sant Jordi. Foto: RàdioSeu

Avui dimecres, 1 de març l’Ajuntament de la Seu d’Urgell obre les inscripcions per a sol·licitar una parada per a la Diada de Sant Jordi (diumenge 23 d’abril) a la Seu d’Urgell. Les inscripcions s’hauran de fer de manera telemàtica a través de la instància que es pot trobar al web municipal. El termini finalitza el dia 31 de març.

Recordem que l’espai públic on s’instal·len les parades de Sant Jordi és el passeig Joan Brudieu, entre l’edifici del Consell Comarcal en direcció al Sant Hospital. Val a dir, però, que en cas de pluja o altres causes de força major, aquestes parades s’instal·laran sota els porxos del carrer Major.

La Seu d’Urgell celebra la Diada de Sant Jordi amb diverses activitats culturals com lectures en viu, signatures de llibres d’autors locals i altres activitats per a tots els públics, la majoria dels quals es duen a terme al passeig Joan Brudieu. A més a més, al llarg de tot el passeig s’hi ubiquen més de 30 parades: de llibres, de roses, d’artesania i d’altres objectes relacionats amb Sant Jordi.

Les parades estaran obertes al públic de nou del matí a vuit del vespre.





Criteris instal·lació parades

L’ocupació de l’espai s’establirà segons les distribucions d’anys anteriors. La col·locació de les parades començarà amb els establiments de la Seu d’Urgell, i es farà de forma alterna, és a dir, llibre-rosa-llibre.

Pel que fa a la col·locació de la resta de parades, en primer lloc se seguirà l’ordre d’entrada de la sol·licitud i, en segon lloc, l’alternança de producte per tal que no es trobin dues parades de la mateixa tipologia una a continuació de l’altra.

Respecte a les llibreries i les floristeries podran ocupar un màxim de 12 metres, mentre que les entitats, associacions, clubs esportius, entre d’altres, tindran una dimensió màxima de 3 mestres.

Tant les parades de venda llibre com les parades de roses han de tenir un establiment obert a la Seu d’Urgell amb aquesta mateixa finalitat. També podran sol·licitar-ho aquelles parades de roses que acumulin més de 5 anys parant per Sant Jordi al municipi.

Les entitats, associacions, fundacions o partits polítics que vulguin difondre les seves actuacions podran fer-ho, sempre i quan els llibres o revistes que es venguin tinguin una vinculació directa amb les seves finalitats.

Els particulars podran vendre articles que estiguin elaborats per ells mateixos i tinguin algun tipus de vinculació amb la diada.

Els centres educatius de la Seu d’Urgell hauran de comprar les roses a alguna de les floristeries de la ciutat. Només es podrà tenir una parada per centre educatiu de secundària de la Seu d’Urgell, prèvia tramitació per part de les direccions dels centres corresponents. Les escoles i instituts d’altres municipis no podran vendre a la Seu cap tipus de producte.

A més, queda totalment prohibida la venda d’articles de segona mà.

L’Ajuntament urgellenc cedirà gratuïtament taules per a les associacions i taulons amb cavallets per a les parades de flors i llibres que ho sol·licitin en temps i forma, segons es disposi.