Andorra Telecom impulsa l’Internet a 1Gbps

Infografia indicant la velocitat d’1Gbps a Internet (Test de velocidad)

Andorra Telecom baixa 7 euros el preu de la màxima velocitat d’1Gbps durant els mesos de març i abril. Així, la tarifa de la velocitat d’1Gbps serà de 35 euros al mes, que és el mateix preu que la connexió de 700Mbps. Amb aquesta acció l’operadora vol promoure que els clients particulars puguin provar durant aquests dos mesos la velocitat més alta que comercialitza, a un preu avantatjós i sense cap compromís de permanència.

L’operadora recomana a tots aquells clients de 300Mbps que vulguin passar-se a 1Gbps i tinguin el router de la companyia, que passin per la botiga de Prat de la Creu, 2 a fer un canvi de router gratuït, per a poder aprofitar al màxim les prestacions de la nova velocitat. Per la seva banda, els clients que tinguin el router de 700Mbps poden utilitzar-lo igualment amb la màxima velocitat ja que és totalment compatible. Cal destacar que els clients que ja tinguin contractada la velocitat màxima d’1Gbps gaudiran també d’aquesta reducció de preu, de manera automàtica i sense que hagin de fer cap acció.