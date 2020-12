L’Ajuntament de la Seu facilita les gestions municipals telemàtiques amb codis QR

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a l’abast de la ciutadania un nou accés per codis QR per poder fer gestions de manera telemàtica i sol·licitar informació i consultes. “D’aquesta manera l’Ajuntament s’adapta a les noves situacions per posar-ho fàcil als ciutadans, evitant així els desplaçaments i possibles esperes en l’atenció telefònica”, explica la regidora d’Atenció Ciutadana del Consistori urgellenc, Carme Espuga.

Val a dir que tant a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) com en els diferents edificis municipals que hi ha a la ciutat, s’hi ha col·locat panells informatius amb els accessos per a codis QR que permeten accedir a aquests tràmits, gestions o consultes.

Els panells amb els codis QR reforcen el potencial del web municipal i obren una altra via d’accés als ciutadans per a fer gestions com demanar cita prèvia per a fer qualsevol tràmit presencial a l’OAC; per accedir a totes les matrícules a escoles municipals, llar d’infants cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; iniciar els tràmits per empadronar-se, per aconseguir un volant d’empadronament o de convivència; per accedir al catàleg de tràmits telemàtics per realitzar el tràmit que es desitgi, i accés per informar-se o sol·licitar ajuts i subvencions oferts per l’Ajuntament urgellenc.

Al respecte, es recomana que el ciutadà es faci un identificador idCAT per a poder realitzar els tràmits telemàtics tant per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com per a altres administracions de forma segura.

Informació i consultes a través de codis QR

Per complementar aquestes gestions telemàtiques i amb la finalitat d’evitar esperes en l’atenció telefònica, des de la Regidoria d’Atenció Ciutadana també es facilita que els ciutadans i ciutadanes puguin obtenir informació o fer consultes de cadascuna de les àrees municipals: cultura, educció, esports, gestió tributària, intervenció i tresoreria, joventut, policia municipal, promoció econòmica i serveis tècnics, a través de codis QR que es poden escanejar des del telèfon mòbil.

A més, també hi ha a la disposició de la ciutadania uns codis QR específics de la Corporació Municipal per tal de poder fer arribar consultes directament tant a l’alcalde com al vicealcalde, així com a la resta de regidors i regidores que conformen l’equip de govern municipal de la Seu d’Urgell.

Sala d’espera a l’OAC

D’altra banda, dins l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament urgellenc s’hi ha adaptat una sala d’espera per aquelles persones que no tinguin accés o coneixements sobre Noves Tecnologies o per aquells tràmits concrets i/o urgents on és necessària l’atenció personal.

L’habilitació d’aquesta sala d’espera dins de l’OAC té com a objectiu que el ciutadà pugui esperar el seu torn assegut i no fer cua al carrer, ni passar fred. En aquesta sala també hi ha instal·lat un panell informatiu sobre com poder fer gestions de manera telemàtica, així com els diferents codis QR per informació i consultes.