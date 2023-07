L’Ajuntament de la Seu aprova les retribucions dels electes

Ple de l’Ajuntament de la Seu (RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns diversos punts relatius al funcionament de la corporació i al nou cartipàs per a la legislatura 2023-2027. Entre els punts que han tirat endavant hi ha les dedicacions i retribucions al regidors, que és el que va generar més discussió i es va resoldre de manera més ajustada, amb 8 vots a favor i 8 en contra. Tot i que Junts, ERC i la CUP -que sumen 9 regidors- van coincidir a mostrar-hi el seu rebuig, finalment la mesura es va aprovar pel vot de qualitat de l’alcalde, Joan Barrera, atesa l’absència al plenari d’un regidor de la CUP; concretament, el seu portaveu, Bernat Lavaquiol.

La mesura contempla que l’alcalde tindrà una retribució de 43.900 euros anuals, la mateixa que fins ara, amb una dedicació del 85%. Els tinents d’alcalde David Servat, Gemma Tó i Christina Moreno percebran en cada cas uns 22.500 euros anuals, amb una dedicació del 50%. I el regidor Antoni Nadal rebrà 36.000 euros l’any, amb una dedicació del 80%. En el mateix punt s’ha acordat les compensacions a tots els regidors per l’assistència a plenaris, que serà de 170 euros; a la Junta de Govern Local, 110,50; i a les comissions informatives, 23,75. No es preveu compensacions per assistència a d’altres òrgans.

Joan Barrera ha afirmat que les xifres individuals són semblants a les de la legislatura passada, que “són les retribucions que s’han de cobrar per la feina que es fa” i que “en tot cas, la gent ja fiscalitzarà si ho fem millor o pitjor i si ens ho mereixem o no”.