El Govern de la Seu respon a l’oposició sobre els sous

L’alcalde la Seu, davant dels micròfons, explicant el nou cartipàs municipal (Aj. la Seu)

L’oposició al Consistori de la Seu Urgell no ha trigat en referir-se i criticar -donant la seva versió- sobre com ha quedat definit l’organigrama municipal, en especial sobre les dedicacions i retribucions que percebran els membres del Govern. De la seva banda, l’Executiu local tampoc ha tardat en respondre les acusacions que, de boca de l’alcalde Joan Barrera, qualifica de “populistes i destructives”.

En el ple del cartipàs municipal celebrat ahir dilluns al vespre es va aprovar l’organització del mandat 2023-2027, tal i com ja s’havia anunciat anteriorment, amb 3 tinents d’alcaldes que són: David Servat, Gemma Tó i Christina Moreno. Els tres tinents d’alcalde seran els responsables de les 3 comissions informatives aprovades que són les d’Urbanisme i Via Pública; Finances i Promoció Econòmica; i Cultura, Educació i Acció Social.

En aquest ple també es van aprovar els sous dels diferents regidors i regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu per als propers 4 anys que seran:

Regidor Import Dedicació Joan Barrera Aranda € 43.903,11 85% David Servat Cirera € 22.538,07 50% Gemma Tó Selva € 22.538,07 50% Cristina Moreno Castro € 22.538,07 50% Antoni Nadal Majoral € 36.060,91 80%

L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, cobrarà el 85% del sou d’alcaldia, tal i com es feia fins ara, malgrat dedicar la jornada sencera per tal de no incrementar aquest import. Els tinents d’alcalde cobraran el 50% de la dedicació i el regidor de via pública i seguretat ciutadana, Antoni Nadal, cobrarà el 80% de la dedicació encara que hi dedicarà el 100% de la jornada laboral per a donar impuls a la neteja que la ciutat necessita i tenint en compte també que les brigades municipals suposen més de 50 treballadors.

Per altra banda, es va comentar durant el ple que es duplicava els salaris, “acusació que no s’ajusta a la veritat”. L’alcalde Barrera declara al respecte que “s’ha de ser molt rigorós amb aquestes dades sensibles, defugint de polítiques populistes i destructives”.





Salaris equip de govern mandat 2019-2023

L’any 2019 al ple del cartipàs ERC i Junts es van aprovar uns salaris de 124.313,11 euros (sense tenir en compte el salari del diputat, en aquell moment Francesc Viaplana). L’any 2021 es van pagar 115.895,78 euros sense tenir tampoc en compte el sou del diputat. L’any 2022 els regidors i regidores de Junts i ERC van cobrar 96.206,26 euros (també sense el sou del diputat), sempre segons dades del Govern municipal de la Seu.

Per a aquest any 2023, estava previst que cobressin 78.981,37 euros sense tenir en compte els salaris públics del regidor Jordi Fàbrega que va cobrar 80.150,18 euros (segons consta a la pàgina web del Parlament de Catalunya), l’any 2022, i la regidora Marian Lamolla que cobra salari públic com a Responsable de l’Oficina de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran des del 14 de novembre de l’any passat.