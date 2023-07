L’Art Camp Andorra tanca fomentant la pau i el diàleg

Imatge de l’Art Camp 2023 (Comú d’Ordino)

L’Era Rossell, a Ordino, ha acollit aquest migdia de dimarts la cloenda de la 8a edició de l’Art Camp Andorra, Colors per al planeta, amb l’exposició de les obres que han fet els artistes des del 9 de juliol a la sala La Buna. La cònsol menor i consellera de Cultura d’Ordino, Eva Choy, ha obert l’acte en presència dels artistes, acompanyada de la vicepresidenta de la CNAU, Cristina Rico, i l’Ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO per a la Diplomàcia Cultural, Hedva Ser.

Choy ha destacat el valor de les obres d’art: “elaborades en benefici de la pau i de la convivència, evidenciant que la cultura no té fronteres i que és un llenguatge entre diferents cultures i religions”. Ser s’ha referit a la Ruta de la Pau, un projecte que sustenten setanta-sis països al món i “Art Camp forma part amb el seu diàleg intercultural per a enfortir lligams entre nacions i pobles”.

L’edició ha acollit vint-i-un participants provinents de dinou països diferents. Cada dos anys, la parròquia d’Ordino acull aquest intercanvi cultura que té l’expressió plàstica com a denominador comú. El treball artístic suma el valor afegit de la convivència diària entre els participants i la descoberta de les diferents cultures mitjançant un ampli programa temàtic.

Un dels reptes que te avui dia la UNESCO és el de reforçar la seva acció per a aconseguir que la cultura sigui considerada com un element essencial per al desenvolupament sostenible alhora de formar part dels objectius per al mil·lenni post 2015. La UNESCO s’ha compromès a mobilitzar actors molt diversos, de tots els àmbits i de totes les regions, amb la finalitat de promoure el diàleg i entesa entre els artistes.

Mitjançant el projecte Art Camp Andorra, es vol aportar el seu recolzament a la promoció del diàleg per a la pau entre els artistes. D’ençà de la seva creació, Art Camp Andorra, ha acollit prop de 200 artistes procedents de tots els continents i ha contribuït a la creació de mes de 500 obres originals, algunes de les quals han estat incloses en exposicions en seus d’organismes internacionals portadores dels valors que promouen la pau i el respecte: UNESCO, Consell d’Europa, OSCE, ONU.

El projecte Art Camp també és una realitat a Malta des de l’any 2015 on ja han tingut lloc quatre edicions (2015/2017/2019/2021). La CNAU comparteix experiència i bones pràctiques. Art Camp Malta te la vocació de treballar principalment amb artistes de la regió mediterrània. A partir d’aquesta col·laboració, Andorra acull un artista de Malta a cada edició de l’Art Camp Andorra i Malta un representant d’Andorra. En aquest mateix sentit, també ha vist la llum el primer Art Camp a la Universitat d’Ajman el mes de març de l’any 2021.