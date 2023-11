Jocs en català: “Aprenc… L’Abecedari”

Coberta de la capsa del joc “Aprenc… L’Abecedari”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Aprenc… L’Abecedari”.

Aquesta setmana tot el protagonisme és per als més petits de la família. Els més grans aneu arramblant el parxís, dòmino i altres jocs per a suportar les insofribles tardes de les festes de Nadal, després dels àpats que surten per les orelles. Portem un joc de la categoria puzles i encaixos, del gènere educatiu i que ha vist la llum aquest mateix mes de novembre.

“Aprenc… L’Abecedari” va destinat als infants de 4 a 5 anys i compta amb 52 peces encaixables per a intentar distingir la grafia de cada lletra, associar lletres amb imatges i ampliar el vocabulari. El fabricant del joc és Educa Borràs. Al ser de tan recent creació és possible que encara no es trobi a la majoria de botigues de joguines.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística