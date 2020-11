L’activitat familiar ‘Anem a buscar els tions al bosc’, enguany se celebrarà en dos torns

El dissabte 5 de desembre els infants podran anar a buscar el seu tió al bosc. L’activitat familiar ‘Anem a buscar els tions al bosc’ és una de les propostes nadalenques de ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ que es va iniciar l’any passat i que enguany se celebrarà en dos torns: de 10.30 a 11.30 hores i de 12.00 a 13.00 hores. Les famílies que hi vulguin participar hauran d’inscriure’s prèviament i escollir un dels dos torns proposats.

Per prendre part a ‘Anem a buscar els tions al bosc’ cal fer inscripció a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, trucant al 973 355 608 o bé enviant un correu a joventut@aj-laseu.cat La inscripció és gratuïta.

Bosc del Pla de les Forques

L’activitat s’ubicarà al bosc del Pla de les Forques, ja que es tracta d’una activitat a la natura. Els nens i nenes participants faran una petita excursió pel bosc de la mà dels exploradors Guillem Castellví i Albert de Gràcia, de Meteopirineus. Durant la sortida pel bosc, els nenes i nenes aniran trobant diferents sorpreses com els Minairons i el seu propi tió.

Per completar l’activitat, es comptarà amb una animació que anirà a càrrec de Duet Daura, format per Ivan Caro i Pilar Planavila, que presentaran com a primícia la Cançó dels picarols! A més a més, els infants podran crear el seu propi canut dels picarols.

“Enguany els tions tornaran a sortir del bosc i els podrem anar a buscar. Aquesta activitat és ideal per fer en temps de pandèmia perquè és una activitat a l’aire lliure i amb el grup de convivència familiar. Extremarem totes les mesures sanitàries com la higiene a l’hora de traslladar els tions, mascareta i guants per als Minairons, horaris marcats i nombre limitat d’acompanyants dels infants”, explica la regidora d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Núria Tomàs.

Properament s’anunciarà el programa complet de ‘El Món Màgic de les Muntanyes 202-2021’ que tindrà lloc al llarg de les pròximes festes nadalenques.