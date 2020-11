La Generalitat de Catalunya incorpora tècnics de seguiment per a les residències de l’Alt Pirineu

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha comunicat aquest dijous que les Regions Sanitàries de l’Alt Pirineu i Aran i de Lleida compten des d’aquesta setmana amb 10 tècnics del Servei de Salut Pública que supervisaran de forma presencial les mesures preventives i de control enfront de la COVID-19 en tots els centres residencials d’aquests dos territoris.

Els nous especialistes donaran servei tant a les residències de discapacitats com a les de gent gran i de salut mental. En total, 143 centres sumant ambdues regions. Aquests professionals visitaran els centres i, in situ, comprovaran que les mesures preventives adoptades o previstes per les residències s’adeqüen a les recomanacions del Departament de Salut català. A més a més, assessoraran les direccions i els treballadors en relació amb aspectes d’higiene, formació del personal, previsió de sectorització i circuits, neteja, desinfecció, ventilació i ús dels equips de protecció individual.

En cas de brot -com el detectat les darreres hores a la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell- i d’acord amb les indicacions donades pels Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a les Emergències de Salut Pública de cada sector, comprovaran que el centre adopta les mesures de control adients per minimitzar la transmissió de la COVID-19, com ara aïllaments, quarantenes i sectoritzacions.

Fins ara, aquesta tasca la duien a terme els tècnics existents al Servei de Salut Pública, que la combinaven amb la seva feina habitual d’inspecció alimentària i ambiental.

Detectat un brot a la residència de Bellvís

D’altra banda, a part del brot detectat a la Seu d’Urgell, amb sis positius entre la vuitantena d’usuaris, el Departament de Salut també ha informat les darreres hores de l’aparició de casos de coronavirus a la residència de gent gran de Bellvís, a la comarca de l’Urgell. En aquest cas, l’afectació és més gran atès que han donat positiu 67 dels 84 usuaris que té aquest centre, a més d’11 treballadors. Tanmateix, la majoria són asimptomàtics i la resta d’afectats presenten símptomes lleus. El brot es va localitzar després que dos empleats van donar positiu a les proves PCR.