L’ACA celebra la Nit del Motor amb el reconeixement als campions del CAAM 2025 i la presentació de la nova temporada

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha celebrat aquest divendres, a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, la tercera edició de la Nit del Motor, un acte institucional que s’ha consolidat com una cita de referència per a l’automobilisme del país. L’esdeveniment ha comptat amb la presència de nombroses autoritats del Govern d’Andorra i dels comuns, així com de representants del món esportiu, pilots, equips, oficials i col·laboradors. La gala ha estat conduïda per la periodista Vivi Besolí, que ha estructurat l’acte en tres grans blocs: institucional, esportiu i cerimònia de lliurament de premis.
En el bloc institucional, el president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Tarrado Vives, ha posat en valor la tasca de l’ACA com a entitat esportiva sense ànim de lucre, fundada l’any 1954, i el seu compromís amb el desenvolupament de l’automobilisme com a eina de projecció esportiva, territorial i de país. Tarrado ha destacat que el calendari esportiu de 2025, format per quatre proves del Campionat d’Automobilisme d’Andorra de Muntanya (CAAM) i el 54è Ral·li d’Andorra, ha estat possible gràcies a l’esforç col·lectiu i al suport del Govern d’Andorra i dels comuns.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell Tuset, ha reconegut la tasca de l’ACA i de la seva Comissió Esportiva, destacant els valors que transmet l’automobilisme —com l’esforç, la disciplina i el treball en equip— i el seu paper clau en la formació dels joves esportistes. La ministra ha reafirmat el compromís del Govern de continuar donant suport a projectes esportius que reforcin el teixit esportiu nacional i projectin Andorra a nivell internacional.
El bloc informatiu esportiu ha anat a càrrec del president de la Comissió Esportiva de l’ACA, Toni Santacreu Coma, que ha fet balanç d’una temporada 2025 marcada per la recuperació del CAAM i per l’elevada participació de pilots nacionals. L’acte ha inclòs la projecció del vídeo resum de la temporada i la presentació oficial del projecte i del calendari esportiu 2026, a càrrec del secretari general de l’ACA, Toti Sasplugas Teixidó, amb novetats reglamentàries, la nova categoria Promosport i el reforç del programa de Joves Pilots.
La Nit del Motor ha culminat amb la cerimònia de lliurament de premis del CAAM 2025, en què s’han reconegut els campions de grup, de categoria i els tres campions del Campionat d’Automobilisme d’Andorra de Muntanya. Un moment especialment emotiu que ha servit per a posar en valor l’esforç, la constància i la passió dels pilots al llarg de la temporada.
L’acte s’ha tancat amb un agraïment a totes les persones, equips, institucions i col·laboradors que fan possible l’activitat esportiva de l’ACA, i amb una invitació a continuar treballant plegats per a fer créixer l’automobilisme andorrà en el futur.
Novetats del CAAM 2026 i del RALLY ANDORRA
Durant la Nit del Motor també s’han presentat les principals novetats del Campionat d’Automobilisme d’Andorra de Muntanya (CAAM) 2026, que afronta una nova etapa amb l’objectiu de simplificar el reglament, millorar la competitivitat i afavorir la participació.
Entre les novetats més destacades, s’ha anunciat que no hi haurà categories i que es simplifica el nombre de grups – per tant el campionat tindrà un guanyador-, així com la creació de la nova categoria Promosport, pensada per a facilitar l’accés a la competició amb vehicles de producció més accessibles. El CAAM 2026 constarà de cinc proves, que es disputaran a Arinsal (amb dues proves), Arcalís, la Peguera i Beixalís, i incorporarà millores en el format de cursa, el cronometratge i l’accés a les dades en temps real.
Pel que fa al RALLY ANDORRA 2026, que se celebrarà els dies 6 i 7 de novembre amb epicentre a Andorra la Vella, l’ACA ha presentat una 55a edició que manté l’essència d’una prova històrica, però amb una clara aposta per l’actualització organitzativa i esportiva. El ral·li comptarà amb les modalitats de velocitat, regularitat i regularitat sport, amb un recorregut total de 551 quilòmetres totals i vuit trams cronometrats, consolidant-se com una de les cites més emblemàtiques del calendari automobilístic del país.
Campions del CAAM 2025
La cerimònia de lliurament de premis ha reconegut els campions absoluts del CAAM 2025, que han estat els següents:
- Cristian Mayoralas, campió d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya en la categoria VHC, amb un Volkswagen Golf GTI.
- Erik Faura, campió d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya en la categoria Turismes (Producció), amb un Cupra Leon.
- Joan Gil, campió d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya en la categoria Sport i campió absolut del CAAM 2025, amb un Silver Car S3.
Aquest reconeixement ha posat el punt final a “una temporada marcada per l’alt nivell esportiu i la consolidació del CAAM com a campionat de referència dins l’automobilisme andorrà”.