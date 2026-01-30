Tret de sortida a la segona edició del curs de l’UdA sobre la història del Consell General

Aquest divendres ha començat la segona edició del curs ‘El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI)’ que organitza la Universitat d’Andorra (UdA) conjuntament amb el Consell General. La formació que es fa en les dependències parlamentàries, compta amb 25 persones matriculades en aquesta segona edició, un fet destacable, ja que se supera de llarg la xifra habitual d’estudiants de cursos d’extensió universitària que promou l’UdA.
Tant des del Consell General com des de la Universitat d’Andorra es fa una molt bona valoració de l’interès que suscita aquest programa formatiu, tant per l’elevada assistència d’aquesta segona edició, com per l’excel·lent valoració de la primera edició que va ser molt ben rebuda tant pels estudiants com pel professorat.
Més informació sobre el curs
Sota el títol, “El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI)”, el curs planteja una aproximació a l’evolució del Consell General des d’una perspectiva històrica, posant en relleu les seves especificitats pròpies que el fan únic en molts aspectes, però situant-les en el context de la realitat del parlamentarisme europeu.
Els objectius principals són: conèixer l’evolució històrica del Consell General d’Andorra i dels seus precedents institucionals, caracteritzar el sistema parlamentari andorrà en el context polític europeu, i aprofundir en el funcionament del Consell General d’Andorra dins del marc constitucional del Principat. La metodologia del programa és presencial i combina les classes lectives que es fan al Consell General amb altres activitats per a ampliar els coneixements obtinguts, específicament visites guiades a les seus del Consell General, o una taula rodona amb alguns dels protagonistes del procés constitucional.
El curs té una càrrega de dos crèdits europeus i consta de 24 hores lectives, distribuïdes en vuit sessions presencials que es fan a la seu del Consell General els divendres, de les 17 h a les 20 h, entre el 30 de gener i el 27 de març.