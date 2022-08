L’abonament gratuït per al transport nacional d’autobusos tanca el primer mes amb 11.696 passis activats

El Govern informa que el primer mes de funcionament de l’abonament gratuït per a les línies de transport nacional d’autobusos s’ha tancat amb 17.630 passis entregats, 3.490 (19,7%) dels quals lliurats per via digital a través de l’aplicació MOU_T_B i 14.140 (80,3%) per canal presencial. Del total d’abonaments entregats, s’han activat 11.696. És a dir, 11.696 persones ja han utilitzat el seu abonament gratuït en algun moment durant el juliol.

La prova pilot, que durarà entre l’1 de juliol i el 31 de desembre d’enguany, té com a voluntat promoure l’ús del transport públic, lluitar contra el canvi climàtic i ajudar a augmentar el poder adquisitiu de la ciutadania després de la pandèmia i la pujada de preus.

L’abonament mensual gratuït, que inclou viatges il·limitats arreu del país, s’ofereix a tots els residents d’entre 3 i 64 anys que no disposin ja d’un altre abonament subvencionat –com ara el Bus Jove o la Targeta Blava–.

Es recorda que hi ha dues opcions per a obtenir l’abonament: per a fer-ho telemàticament –cal el certificat digital– s’ha d’accedir a transports.ad i fer-hi la demanda; un cop s’obtingui el número d’activació, s’ha de descarregar l’aplicació MOU_T_B al mòbil i enllaçar l’abonament amb les dades obtingudes.

L’altra opció disponible és desplaçar-se a l’oficina de l’Estació Nacional d’Autobusos, mostrar la documentació i adquirir una targeta física amb un preu de 3 euros. Si l’usuari ja disposa d’una targeta de bus, se li activarà l’abonament en mostrar-la a l’oficina.