La Policia alerta d’intents d’estafa telefònics

En els darrers dies el grup de delictes tecnològics del cos de Policia ha estat informats per parts de diversos ciutadans, que estarien rebent trucades des de diversos números amb prefix d’Itàlia prefix (+39), i es fan passar per tècnics de Microsoft o altres serveis, volent fer creure a l’interlocutor que el seu dispositiu estaria infectat.

Se’ls indueix a efectuar una connexió remota al mateix o bé a clicar mitjançant missatge a algun enllaç maliciós, per a suposadament arreglar el problema i, desprès, cobrar-los-hi el servei o bé sol·licitar un pagament a canvi de recuperar les dades que hagin pogut obtenir o xifrar.

Tot i que no es té constància que cap persona ha arribat al darrer extrem exposat, es vol informar que aquest tipus de comunicacions no provenen ni de Microsoft ni de cap altre servei tècnic oficial tractant-se com a mínim d’una estafa.

La Policia demana la major prudència per a evitar ser víctima, i per tal d’evitar molèsties, procedir a bloquejar el número d’origen a través del propi terminal de telefonia.

En cas de qualsevol dubte, posar-se en contacte amb el grup de delictes tecnològics del Cos de Policia al correu electrònic detec2@policia.ad, o als telèfons del departament 872000 o al 110.