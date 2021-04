La XIII Trobada Empresarial Iberoamericana bat rècords d’assistència amb més de 4.000 participants

La XIII edició de l’Encuentro Empresarial Iberoamericano ha estat la trobada amb més participants de totes les que s’han celebrat fins ara: Més de 4.000 persones, entre les més de 500 presencials i les més de 3.500 que han seguit l’esdeveniment a través de la plataforma online que s’ha creat especialment per aquesta ocasió.

El format d’aquesta edició de la Trobada Empresarial suposava un doble repte en combinar la presencialitat i la virtualitat, un objectiu que “ha estat superat amb bona nota” en paraules del president de la CEA, Gerard Cadena, que ha destacat les més de 27.000 pàgines vistes aquests dies.

El format presencial ha estat un congrés segur, respectant sempre les limitacions del 40% d’aforament, i amb un protocol Covid desenvolupat pel Ministeri de Salut i auditat per AENOR que no ha detectat cap positiu entre els assistents, que prèviament s’havien fet obligatòriament una PCR o una TMA.

El format virtual ha permès arribar a molta més gent del que mai fins ara havia assolit cap edició de la Trobada Empresarial, gràcies a una plataforma online que ha comptat amb panelistes i amb audiència des de tots els països de la comunitat iberoamericana, especialment d’Espanya, Andorra, Mèxic i dels Estats Units, a més d’altres països de la Regió Iberoamericana com Xile, l’Argentina o el Brasil.

Un format, que gràcies a les seves característiques –permetia el seguiment tant en directe com de manera de forma asíncrona– ha minimitzat l’impacte de la diferència horària entre la Península Ibèrica i l’Amèrica Llatina.

Sens dubte aquest ha estat també el “Encuentro Empresarial” de la inclusió. A més de comptar, per primera vegada, amb traducció simultània castellà-portuguès, la Fundació ONCE ha garantit l’adequació de la web de la trobada, la senyalítica física del Centre de Congressos, la traducció al llenguatge de signes i la informació en Braille.

Aquest esdeveniment ha tingut un cost d’uns 300.000 euros que seran coberts íntegrament amb patrocinis, i que revertiran en moltes petites empreses del país, tal i com era voluntat de la confederació que, en paraules del seu director gerent, Iago Andreu: “Des de la CEA era importantíssim que el Encuentro Empresarial aportés un valor afegit a les empreses andorranes.”

A més, la CEA ha volgut fer un agraïment molt significatiu tant al Comú d’Andorra la Vella com al Govern d’Andorra per les facilitats organitzatives que han permès assolir l’èxit d’aquesta trobada, organitzada conjuntament per la CEA, la SEGIB i la CEIB.