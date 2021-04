Encamp presenta un cicle de sessions gratuïtes per a millorar la competitivitat d’empreses i comerços

El Comú d’Encamp ha obert avui les inscripcions per a les sessions virtuals i gratuïtes anomenades “píndoles tecnològiques” adreçades a petites empreses, comerços i autònoms amb l’objectiu de fer una aproximació a diferents eines informàtiques existents en el mercat que poden ajudar a millorar la competitivitat del teixit empresarial de la parròquia.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que “aquesta acció s’emmarca en el pla de dinamització “Fem parròquia”, on un dels eixos de treball és l’acompanyament al sector empresarial de la parròquia a través d’iniciatives de per impulsar la formació, la professionalització i el talent del capital humà“.

Al seu torn, el director d’Administració i coordinador de Reactivació Econòmica, Miquel Alís, ha explicat que les sessions es duran a terme en format virtual cada quinze dies els dimecres dels mesos de maig i juny, durant dues hores de 10 h a 12 h del matí.

Les “píndoles”, que començaran el dia 5 de maig, amb “Digital Workplace”, seguiran el dia 19 de maig, amb “Què és Sharepoint?”, el dia 2 de juny, “Com podem automatitzar processos?”, el dia 16 de juny, ” Què és un CRM?”, i finalment el dia 30 de juny, “Com incorporar una centraleta virtual?”. El programa complet es pot consultar en aquest enllaç.

Aquestes sessions matinals de formació, no són cursos per obtenir cap titulació sinó que tenen l’objectiu de prendre contacte amb eines que poden facilitar el dia a dia en l’àmbit administratiu en el si de l’empresa, i que el fet d’aplicar tecnologia poden suposar una petita barrera a l’hora de prendre la iniciativa, especialment per aquelles generacions que no són nadius digitals.

Les sessions les realitzarà l’empresa encampadana Sinzerad i només serà necessari tenir connexió a internet i facilitar un correu electrònic per fer arribar la convocatòria de la sessió. Es podrà seguir des de qualsevol terminal: ordinador, tauleta i fins i tot des d’unt telèfon mòbil.

Les inscripcions es poden realitzar a través del web del Comú d’Encamp o en aquest enllaç, omplint el formulari digitalment. Aquesta iniciativa té un cost de 2.586,50 euros.